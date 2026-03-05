Куди тікати у разі ядерної війни: науковці назвали 5 відносно безпечних країн

Ядерна війна / © Pixabay

У разі глобального ядерного конфлікту найбільшою загрозою для людства стане не лише радіація, а й так звана «ядерна зима» — різке похолодання та зменшення сонячного світла через викиди сажі в атмосферу. Саме ці фактори можуть призвести до масового голоду та колапсу світового сільського господарства.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в міжнародному науковому журналі Risk Analysis, де вчені змоделювали наслідки можливого ядерного конфлікту та визначили країни, які мають найкращі шанси вижити.

Які країни мають найбільші шанси

За результатами моделювання, найкращі перспективи мають Австралія та Нова Зеландія. Їхня віддаленість від потенційних центрів ядерного конфлікту у Північній півкулі, а також великі площі сільськогосподарських земель дозволять зберегти виробництво продовольства навіть у складних кліматичних умовах.

До переліку відносно безпечних територій також увійшла Ісландія. Її головною перевагою є енергетична автономність: країна майже повністю забезпечує себе енергією завдяки геотермальним джерелам, що дозволяє підтримувати базову інфраструктуру навіть у разі глобальної кризи.

Ще дві країни, які можуть відносно легше пережити глобальну катастрофу, — Соломонові острови та Вануату. Ці держави не мають стратегічного військового значення для світових наддержав і тому менш ймовірно стануть цілями ядерних ударів. Крім того, тропічний клімат і традиційні методи ведення господарства можуть допомогти місцевому населенню забезпечити себе їжею.

Навіть у «безпечних» країнах життя буде складним

Автори дослідження — науковці Метт Бойд та Нік Вілсон — наголошують, що навіть у цих країнах життя після ядерної війни буде вкрай складним.

Глобальний економічний колапс, руйнування промисловості та припинення міжнародної торгівлі створять безпрецедентні виклики для людства.

За словами дослідників, такі наукові моделі створюються не для того, щоб викликати паніку, а щоб нагадати про масштабні наслідки використання ядерної зброї та необхідність уникати глобального конфлікту.

Нагадаємо, раніше Міжнародне агентство з атомної енергії відповіло, чи виявило докази того, що Тегеран створює або вже має ядерну боєголовку.