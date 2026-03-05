Куда бежать в случае ядерной войны: ученые назвали 5 относительно безопасных стран

Ядерная война / © Pixabay

В случае глобального ядерного конфликта наибольшей угрозой человечеству станет не только радиация, но и так называемая «ядерная зима» — резкое похолодание и уменьшение солнечного света из-за выбросов сажи в атмосферу. Именно эти факторы могут привести к массовому голоду и коллапсу мирового сельского хозяйства.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в международном научном журнале Risk Analysis, где ученые смоделировали последствия возможного ядерного конфликта и определили страны, имеющие наилучшие шансы выжить.

Какие страны имеют наибольшие шансы

По результатам моделирования, лучшие перспективы у Австралии и Новой Зеландии. Их удаленность от потенциальных центров ядерного конфликта в Северном полушарии, а также большие площади сельскохозяйственных земель позволят сохранить производство продовольствия даже в сложных климатических условиях.

В список относительно безопасных территорий также вошла Исландия. Ее главное преимущество – энергетическая автономность: страна почти полностью обеспечивает себя энергией благодаря геотермальным источникам, что позволяет поддерживать базовую инфраструктуру даже в случае глобального кризиса.

Еще две страны, которые могут относительно легче пережить глобальную катастрофу, — Соломоновы острова и Вануату. Эти государства не имеют стратегического военного значения для мировых сверхдержав, и поэтому менее вероятно станут целями ядерных ударов. Кроме того, тропический климат и традиционные методы ведения хозяйства могут помочь местному населению обеспечить себя едой.

Даже в «безопасных» странах жизнь будет сложной

Авторы исследования — ученые Мэтт Бойд и Ник Уилсон — отмечают, что даже в этих странах жизнь после ядерной войны будет крайне сложной.

Глобальный экономический коллапс, разрушение промышленности и прекращение международной торговли создадут беспрецедентные вызовы человечеству.

По словам исследователей, такие научные модели создаются не для того, чтобы вызвать панику, а напомнить о масштабных последствиях использования ядерного оружия и необходимости избегать глобального конфликта.

