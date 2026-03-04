Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/2 финала

"Буковина" / facebook.com/FSCBC

Реклама

С 3 по 17 марта проходят матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В них принимают участие клубы, которые одержали победы в поединках 1/8 финала.

Победители одноматчевых противостояний выйдут в полуфинал. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.

Реклама

Вашему вниманию список команд, которые уже пробились в полуфинал национального Кубка.

Кубок Украины по футболу: клубы-участники 1/2 финала

УПЛ: "Динамо" (Киев),

Первая лига: "Буковина" (Черновцы)

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".