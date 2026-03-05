ТСН в социальных сетях

60-летняя Брук Шилдс в бохо-образе пришла на модный показ Chloe

Актриса посетила Неделю моды в Париже, где дизайнер Чемена Камали презентовала новую коллекцию.

Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Associated Press

60-летняя актриса Брук Шилдс прибыла на показ женской коллекции бренда Chloe осень-зима 2026-2027, которая была представлена в Париже в рамках Недели моды. Звезда «Голубой лагуны» выбрала ансамбль от этого бренда, выполненый в бохо-эстетике, характерной для марки.

Брук сочетала топ и юбку бежевых оттенков и декорированных складками ткани. А вот в качестве верхней одежды она выбрала широкий плащ с асимметричным подолом и объемными рукавами.

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Интересными дополнениями образа актрисы стали аксессуары: очки, прозрачная обувь и оригинальная сумка-мешок с декором, который напоминал цветы.

Во время показа Шилдс сидела в первом ряду рядом с другими уважаемыми приглашенными звездами, в том числе Оливией Родриго и Опрой Уинфри.

Брук Шилдс во время показа / © Associated Press

Брук Шилдс во время показа / © Associated Press

