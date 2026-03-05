ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
506
Время на прочтение
2 мин

Кашель годами не давал покоя мужчине: врачи удивились находке в его легких

Мужчина годами страдал от хронического кашля и респираторных инфекций, пока обследование не показало странную причину.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Игрушечный дорожный конус в легкие пациента. Фото: Lammy et al., JRSM Open 2013 (CC BY-NC 2.0)

Игрушечный дорожный конус в легкие пациента. Фото: Lammy et al., JRSM Open 2013 (CC BY-NC 2.0)

Длительный кашель, который преследовал мужчину в течение многих лет, в конце концов заставил врачей провести детальное обследование. Как выяснилось, причиной многолетних проблем со здоровьем стал крошечный игрушечный дорожный конус, десятилетиями находившийся в легком пациента.

Об этом сообщило издание Iflscience.

По словам медиков, мужчина в течение примерно 16 лет страдал от повторяющихся респираторных инфекций. Врачи проводили процедуры для очистки дыхательных путей и отведения жидкости, однако симптомы возвращались. Во время дальнейших исследований, в частности компьютерной томографии, в нижней части правого легкого обнаружили непонятную массу.

Сначала медики предполагали, что это может быть опухоль, инородное тело или кальцифицированный секрет. Однако на снимках объект имел необычную форму. Врачи отметили: «Это было похоже на игрушечный дорожный конус».

Во время разговора с пациентом выяснилась неожиданная деталь. Мужчина вспомнил, что более 40 лет назад, когда ему было шесть лет, проглотил игрушечный дорожный конус. Вероятно, именно этот предмет и оставался в легком все эти годы.

Попытки достать его с помощью гибкой бронхоскопии — тонкой камеры, которую вводят в дыхательные пути, — оказались безуспешными. Поэтому врачи приняли решение провести операцию: правостороннюю нижнюю лобэктомию, то есть удаление пораженной части легкого.

Во время операции медики обнаружили значительные воспалительные изменения. За годы пребывания инородного предмета в тканях образовались спайки, а также накопился гной. Сам игрушечный конус нашли именно там, где его показывала компьютерная томография.

После удаления предмета легкое зашили. По словам врачей, операция прошла без осложнений, и пациент хорошо восстановился. Более того — ему вернули найденный игрушечный конус.

Авторы исследования клинического случая объясняют, что посторонние предметы иногда могут попадать в трахеобронхиальное дерево и оставаться там годами. Если острая фаза проходит без серьезных симптомов, человек может долго не подозревать о проблеме. Впоследствии это способно приводить к хроническому воспалению, повторным инфекциям и даже бронхоэктазии.

Напомним, в Австралии суд оштрафовал ресторан на 40 тысяч австралийских долларов (около 28 тысяч долларов США) после того, как двум детям подали средство от насекомых вместо клюквенного сока.

Дата публикации
Количество просмотров
506
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie