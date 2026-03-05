Кашель годами не давал покоя мужчине: врачи удивились находке в его легких

Игрушечный дорожный конус в легкие пациента. Фото: Lammy et al., JRSM Open 2013 (CC BY-NC 2.0)

Длительный кашель, который преследовал мужчину в течение многих лет, в конце концов заставил врачей провести детальное обследование. Как выяснилось, причиной многолетних проблем со здоровьем стал крошечный игрушечный дорожный конус, десятилетиями находившийся в легком пациента.

Об этом сообщило издание Iflscience.

По словам медиков, мужчина в течение примерно 16 лет страдал от повторяющихся респираторных инфекций. Врачи проводили процедуры для очистки дыхательных путей и отведения жидкости, однако симптомы возвращались. Во время дальнейших исследований, в частности компьютерной томографии, в нижней части правого легкого обнаружили непонятную массу.

Сначала медики предполагали, что это может быть опухоль, инородное тело или кальцифицированный секрет. Однако на снимках объект имел необычную форму. Врачи отметили: «Это было похоже на игрушечный дорожный конус».

Во время разговора с пациентом выяснилась неожиданная деталь. Мужчина вспомнил, что более 40 лет назад, когда ему было шесть лет, проглотил игрушечный дорожный конус. Вероятно, именно этот предмет и оставался в легком все эти годы.

Попытки достать его с помощью гибкой бронхоскопии — тонкой камеры, которую вводят в дыхательные пути, — оказались безуспешными. Поэтому врачи приняли решение провести операцию: правостороннюю нижнюю лобэктомию, то есть удаление пораженной части легкого.

Во время операции медики обнаружили значительные воспалительные изменения. За годы пребывания инородного предмета в тканях образовались спайки, а также накопился гной. Сам игрушечный конус нашли именно там, где его показывала компьютерная томография.

После удаления предмета легкое зашили. По словам врачей, операция прошла без осложнений, и пациент хорошо восстановился. Более того — ему вернули найденный игрушечный конус.

Авторы исследования клинического случая объясняют, что посторонние предметы иногда могут попадать в трахеобронхиальное дерево и оставаться там годами. Если острая фаза проходит без серьезных симптомов, человек может долго не подозревать о проблеме. Впоследствии это способно приводить к хроническому воспалению, повторным инфекциям и даже бронхоэктазии.

