Даша Квиткова растрогала Сеть кадрами с сыном и женихом-футболистом

Даша Квиткова с сыном и Владимиром Бражко

Украинская блогер Даша Квиткова поделилась с подписчиками новыми семейными моментами и показала, как ее сын Лев ладит с женихом — игроком клуба «Динамо Киев» Владимиром Бражко.

В Instagram-историях инфлюенсер опубликовала несколько фотографий, где маленький Лев проводит время вместе с футболистом. На кадрах мальчик и спортсмен балуются и обнимаются. На одном из снимков сын блогера нежно прижимается к Владимиру, чем растрогал подписчиков. Судя по фото, мужчине удалось легко найти общий язык с ребенком.

Владимир Бражко и Лев — сын Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Пользователи также обратили внимание на деталь на руке спортсмена — на одном из кадров можно заметить обручальное кольцо. Из-за этого в Сети снова заговорили о возможном тайном бракосочетании пары. Впрочем, сами влюбленные эти предположения пока не комментируют.

Даша Квиткова с сыном Львом / © instagram.com/kvittkova

Кроме кадров с женихом, Даша Квиткова также поделилась серией личных фото с сыном Львом. На фото Лев улыбается рядом с мамой, через экран передается теплая и очень доверительная атмосфера между ними.

В Instagram-истории инфлюенсер трогательно обратилась к подписчикам и призналась, что не может поверить, как быстро растет ее сын. Квиткова отметила, что Лев заметно повзрослел, и с юмором добавила, что он уже совсем большой.

Лев — сын Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

О романе Квитковой с Бражко впервые заговорили весной 2025 года. Сначала они старались не афишировать личную жизнь, однако уже летом футболист публично поздравил любимую с днем рождения и подтвердил их отношения. А уже в сентябре того же года Бражко сделал предложение Квитковой. Интересно, что предложение руки и сердца футболист делал несколько раз — блогерша в шутку хотела убедиться в серьезности его намерений. В конце концов она ответила согласием.

Теперь пара все чаще делится теплыми моментами из повседневной жизни, и, похоже, Бражко уже стал важной частью семьи Квитковой.

