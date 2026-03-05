Селена Гомес озадачила поцелуями ног мужа Бенни Бланко в прямом эфире

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Американская певица и актриса Селена Гомес снова оказалась в центре обсуждений в Сети. На этот раз артистка удивила зрителей необычным жестом в сторону своего мужа — музыкального продюсера Бенни Бланко.

Пара стала гостями шоу и подкаста «Friends Keep Secrets». Во время разговора Бенни сидел на диване, положив ногу на столик, тогда как Селена расположилась рядом на полу. В какой-то момент певица неожиданно наклонилась и поцеловала его палец ноги прямо во время записи. Такой жест сразу вызвал недоумение в студии и стал вирусным в соцсетях.

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Многих зрителей поцелуй, который Селена подарила своему возлюбленному, откровенно озадачил. В комментариях пользователи писали, что сцена выглядела «странно» и была «слишком интимной для телешоу». Некоторые даже шутили, что после такого момента ведущему было сложно продолжать разговор без неловкой паузы.

Также ранее в Сети активно обсуждали другую сцену, где Бланко показал босые ноги, которые зрителям показались грязными. Из-за этого продюсера начали высмеивать.

Впоследствии он даже пытался объяснить ситуацию в эфире шоу «Jimmy Kimmel Live!». Там Бенни заявил, что с его гигиеной все в порядке, а ноги якобы испачкались из-за пыли на съемочной площадке. Для убедительности он даже снял обувь прямо перед камерой.

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Возвращаясь к подкасту, Гомес решила пошутить над всей историей. После поцелуя она обратилась к любимому и сказала не слишком привыкать к таким проявлениям внимания. Сам Бланко, наоборот, выглядел довольным и признался, что этот жест сделал его день лучше.

Несмотря на волну хейта, нашлись и те, кто встал на защиту пары. Часть фанатов отметила, что жест выглядел скорее как забавное проявление близости между влюбленными. Некоторые пользователи писали, что в этом нет ничего удивительного, мол, именно так иногда и проявляется искренняя привязанность.

«Это просто их юмор и их любовь», — комментировали поклонники артистки, подчеркивая, что пара, похоже, чувствует себя вместе максимально раскованно.

Напомним, недавно Леонардо Ди Каприо озадачил своим поведением на «Золотом глобусе».