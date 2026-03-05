Европа готовится к войне: в Германии учат прятаться от взрывов, в Польше продают "рюкзаки выживания" — что известно

Европа готовится к войне / © ТСН.ua

Страны Европы готовятся к возможным кризисам и даже войнам. На фоне войны в Иране и росте угроз со стороны России правительства пересматривают подходы к безопасности, разрабатывают планы эвакуации населения, а граждан призывают иметь запасы пищи, воды и собирать так называемые «тревожные чемоданчики».

В некоторых странах уже появились специальные инструкции, как скрываться от взрывов, где искать укрытие и какие вещи необходимо иметь под рукой в первые часы чрезвычайной ситуации. ТСН.ua рассказывает, как именно страны Европы готовятся к возможным кризисам и советуют своим гражданам.

ЕС призывает готовиться к первым 72 часам кризиса

Европейская комиссия обнародовала новую Стратегию готовности к кризисным ситуациям. В документе отмечается, что Европейский Союз сталкивается с беспрецедентными угрозами — от геополитической нестабильности и военных конфликтов до кибератак, информационных манипуляций, климатических изменений и природных катастроф.

Стратегия должна усилить готовность к различным типам угроз как гражданским, так и военным. Речь идет о подготовке всех секторов: от отдельных людей и домохозяйств до бизнеса и государственных институций.

Европейцев призывают быть готовы автономно пережить как минимум первые 72 часа чрезвычайной ситуации. В Еврокомиссии подчеркивают, что именно первые часы кризиса являются самыми критичными.

Среди рекомендаций для населения создание запасов воды, продуктов, медикаментов, а также наличие документов в водонепроницаемом чехле, спичек и энергетических батончиков. Также предлагается улучшить систему раннего оповещения, повышать медиаграмотность и знакомить школьников с планами действий в случае кризисных ситуаций.

В Еврокомиссии напоминают, что пандемия коронавируса и российское вторжение в Украину показали необходимость перехода от реагирования на кризис к постоянной готовности к ним.

Германия учит граждан скрываться от взрывов

В Германии власти опубликовали обновленную брошюру «Подготовка к кризисам и катастрофам», которая впервые содержит рекомендации по действиям граждан в случае войны.

Документ подготовило Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах. В нем подробно объясняется, как действовать при взрывах или воздушных атаках.

Гражданам советуют иметь дома запасы пищи, воды, медикаментов и средств гигиены не менее 10 дней. Если это невозможно, даже запас на трое суток может существенно помочь.

Также немцев призывают подготовить «тревожный чемоданчик», где должны быть документы, аптечка, фонарик и другие необходимые вещи для эвакуации.

В брошюре также объясняется, где безопаснее скрываться при взрывах. Лучшими местами называют подвалы без окон или внутренние помещения зданий — лестничные клетки, коридоры или ванные комнаты. А мансардные помещения считаются опасными из-за риска разрушения крыши.

Польша продает эвакуационные рюкзаки

В Польше власти также призывают население готовиться к возможным кризисным ситуациям.

В сетях супермаркетов уже начали продавать готовые “рюкзаки для выживания” или “эвакуационные рюкзаки”, в которых собраны вещи, необходимые во время чрезвычайных ситуаций или войны.

В такой набор могут входить тактический нож, светодиодный фонарик, блокнот с карандашом, разжигатель для огня и термоспальник.

Заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Леснякевич призвал граждан быть готовыми по меньшей мере к трем суткам автономного выживания без помощи государственных служб.

По его словам, дома стоит запас воды, медикаментов, средств гигиены, продуктов, освещения без электросети, заряженные павербанки и транзисторный радиоприемник, который может стать единственным источником информации.

Кроме того, Польша уже начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока из-за обострения ситуации вокруг Ирана. К операции привлекли самолеты воздушных сил страны.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что самолет вылетел для поддержки мер по эвакуации граждан.

Швеция советует иметь запас наличных денег

В Швеции власти обратили внимание на риски, связанные с высокой цифровизацией платежной системы. Центральный банк страны рекомендовал гражданам держать дома запас наличных по меньшей мере на одну неделю. Речь идет примерно о 1000 шведских кронах на одного взрослого человека.

Кроме того, шведам советуют иметь банковские карты нескольких банков и использовать местный платежный сервис Swish.

В центральном банке отмечают, что население является важной частью общей обороны страны, а разные способы оплаты повышают способность людей совершать покупки в случае кризиса, кибератаки или войны.

Северная Европа готовит планы эвакуации населения

Страны Северной Европы тоже начали готовиться к возможным военным сценариям. Сразу десять государств работают над планами эвакуации гражданского населения в случае серьезного кризиса или войны с Россией.

К этой инициативе присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Планирование предполагает создание транспортных коридоров для эвакуации, а также систему приема, регистрации и размещения людей, которые могут убегать от боевых действий.

В Минобороны Швеции отмечают, что опыт Украины показал важность временного перемещения гражданского населения во время войны.

Война на Ближнем Востоке набирает обороты

США и Израиль продолжают военную операцию «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке. Американские военные наносят удары с воздуха и моря, атакуя Иран беспилотниками, боевой авиацией и кораблями ВМС.

По официальным данным, на начало марта сухопутных войск США на территории Ирана нет, однако в западных медиа обсуждают вероятность их привлечения к операции.

После ударов США и Израиля по Ирану ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Тегеран массированно наносит удары по странам Персидского залива: ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару, Бахрейну, Кувейту. Более того, по сообщениям СМИ, Иран атакует некоторые из военных баз страны Европы. В США говорят, что операция продлится несколько недель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может длиться ориентировочно четыре недели. По словам американского лидера, нынешний этап боевых действий изначально рассчитывался примерно на месяц. Президент также подтвердил, что в ходе боевых действий погибли трое американских военных. Их имена пока не обнародовали.

В Иране сделали громкое заявление о продолжительности войны — там отвергали любые переговоры с США. Позже Дональд Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры после ударов американских сил и согласился провести разговор.

Известно, что боевые действия на Ближнем Востоке, развернувшиеся после ударов США и Израиля по Ирану в субботу, привели к гибели более 870 человек. Большинство жертв приходятся на Иран, однако люди погибают и в других странах региона.

Россия может готовиться к новой великой войне

Подготовка европейских стран к кризисам происходит не только из-за войны на Ближнем Востоке, а также на фоне новых оценок планов России.

По данным Института изучения войны (ISW), Кремль может готовиться к длительному военному противостоянию с Западом.

Ранее мы рассказывали, что согласно оказавшимся в распоряжении аналитиков документам, российский «Уралвагонзавод» планирует резко нарастить производство танков Т-90М.

В частности, пик производства ожидается в 2028 году — тогда могут произвести 428 танков. Всего в 2027-2029 годах планируется произвести 1118 новых и модернизированных боевых машин.

Аналитики отмечают, что эти планы могут свидетельствовать о подготовке России к масштабному военному противостоянию, которое выходит за пределы нынешней войны против Украины.