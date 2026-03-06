Чи вріжеться астероїд розміром із 15-поверховий будинок у Місяць: нові дані

Астероїд

NASA офіційно повідомило, що астероїд 2024 YR4 не становить загрози для Місяця. Нові спостереження показали, що космічний об’єкт пролетить повз природний супутник Землі, а не зіткнеться з ним, як припускали попередні розрахунки.

Про це повідомило видання Science Alert.

За даними Центру дослідження навколоземних об’єктів NASA (CNEOS) у Лабораторії реактивного руху, астероїд пройде на відстані приблизно 13,2 тис. миль (близько 21 тис. км) від поверхні Місяця. Найближче зближення очікується 22 грудня 2032 року.

Уточнити траєкторію вдалося завдяки новим спостереженням, отриманим космічним телескопом Джеймса Вебба (JWST) 18 та 26 лютого. Саме ці дані дозволили остаточно виключити сценарій зіткнення.

Раніше орбіта астероїда була визначена менш точно. Попередні оцінки допускали приблизно 4,3% імовірності удару по Місяцю, однак подальші вимірювання показали, що небезпеки немає.

Астероїд 2024 YR4 відкрили наприкінці 2024 року за допомогою системи ATLAS у Чилі, яка відстежує потенційно небезпечні навколоземні об’єкти. На початку 2025 року астрономи також розглядали дуже малу ймовірність його зіткнення із Землею, але цей сценарій швидко виключили.

Згодом об’єкт став занадто тьмяним для спостережень із Землі, і лише минулого місяця його знову вдалося зафіксувати камерою ближнього інфрачервоного діапазону телескопа Вебба.

Фахівці зазначають, що подібна невизначеність у перших розрахунках орбіти астероїдів — звичайне явище. У більшості випадків подальші спостереження уточнюють траєкторію та знімають ризик зіткнення.

Подібна ситуація вже траплялася з астероїдом Апофіс, відкритим у 2004 році. Тоді вчені також припускали невелику ймовірність його зіткнення із Землею у 2029 або 2036 роках, однак у 2013 році додаткові спостереження остаточно виключили цю загрозу.

За оцінками експертів, діаметр астероїда 2024 YR4 становить приблизно 200 футів (близько 60 метрів) — це приблизно розмір 15-поверхового будинку. Якби такий об’єкт врізався в Місяць, він міг би утворити кратер шириною близько 1,2 милі.

Колишній астронавт NASA Ед Лу раніше зазначав, що подібне зіткнення спричинило б потужний вибух і могло б викинути велику кількість матеріалу з місячної поверхні, який опинився б на орбіті супутника. Такий удар, за його словами, ймовірно, було б видно із Землі навіть неозброєним оком.

