У чорній сукні з капюшоном: Кара Делевінь з’явилася на світській тусовці в Беверлі-Гіллз

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь відвідала 37-ю церемонію вручення премії GLAAD Media Awards у готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

33-річна модель і акторка Кара Делевінь мала сміливий вигляд в чорній сукні з капюшоном, позуючи перед фотографами, що зібралися. Вона доповнила образ чорними сатиновими туфлями-човниками на шпильках, манікюром у світлому відтінку, макіяжем зі стрілками на повіках і зібраним у пучок волоссям.

Знаменитості зібралися, щоб відзначити найвагоміші досягнення в галузі репрезентації ЛГБТК-спільноти.

Нагадаємо, раніше ми показували в якому образі Кара Делевінь з'явилася на світовій прем'єрі фільму «Буремний перевал», яка відбулася в Лос-Анджелесі. Тоді модель обрала корсетну сукню та високі рукавички-панчохи.