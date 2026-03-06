На тлі сімейного скандалу: чоловік принцеси Беатріс поділився фото з популярного курорту

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Associated Press

Реклама

Едоардо Мапеллі-Моцці проводить час на острові Фішер біля узбережжя Маямі, який також є найпопулярнішим місцем відпочинку знаменитостей.

До цього залитого сонцем ексклюзивного курорту можна дістатися тільки поромом або приватною яхтою, і всі, хто прибуває, повинні пройти суворий огляд, перш ніж зійти на берег. На своєму вебсайті курорт описує себе як «розкішне місце відпочинку для тих, хто цінує максимальну приватність та ексклюзивність», пише Daily Mail.

На фотографіях, опублікованих у Instagram Едоардо, він, схоже, перебуває на будівельному майданчику, а на інших знімках видно будівлі. Принцесу Беатріс на фото не було помічено, і неясно, вона з чоловіком чи ні.

Реклама

Нагадаємо, що Мапеллі-Моцці працює у компанії Banda, яка спеціалізується на розвитку нерухомості, тому цей візит може бути пов'язаний із його бізнесом. Останні кілька тижнів він мандрував між Великою Британією та Сполученими Штатами, а також публікував фотографії з Лос-Анджелеса.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Тим часом від моменту арешту Ендрю Маунтбеттен-Віндзора (тестя Едуардо) принцесу Беатріс бачили лише один раз на публіці під час прогулянки Лондоном.