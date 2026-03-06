Чому Іран обстрілює всіх навколо: експерт пояснив стратегію та ціль Тегерана

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї / © ТСН

Обстрілюючи всіх навколо, іранська влада діє не хаотично, а підпорядковує всі кроки єдиній меті — збереженню режиму. Головний страх Тегерана полягає у наземній операції США, якої намагаються уникнути через максимальну ескалацію.

Таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова Столиця» Вадим Денисенко.

Війна в Ірані — метою режиму є збереження влади

Причини масованих обстрілів, які здійснює Тегеран, викликають багато запитань. Дехто вважає, що іранське керівництво діє хаотично, однак не всі погоджуються з такою оцінкою.

«Чому Тегеран обстрілює всіх, до кого може дотягнутися? Зараз превалює думка, що іранська влада — це хаотичний набір людей та ідей. Але мені здається, це якщо не повністю помилкове, то явно перебільшене твердження», — вважає Денисенко.

На його думку, нині ключова група людей, яка ухвалює рішення в Ірані, фактично зосереджена на одній головній меті — зберегти владу.

«Це єдина ціль, якій підпорядковані всі їхні дії. А вони, своєю чергою, зводяться до двох головних задач: не допустити жодних протестів всередині та не допустити наземної операції«, — пояснив експерт.

Як влада Ірану стримує протести?

У внутрішній політиці головним завданням для влади залишається недопущення масових протестів. Для цього державний апарат, за оцінками аналітика, використовує два ключові інструменти: залякування та контроль за продовольчою ситуацією.

«В цілому, поки влада в тій чи іншій мірі справляється з цими питаннями. Ми не бачимо вуличних протестів і ми не бачимо мародерства. І перше, і друге можливе лише в той момент, коли в силу різних обставин каральні органи відступають в сторону, а їх квазізамінники (опозиція, бандити, тощо) свідомо чи несвідомо не можуть або не хочуть втручатися в ситуацію», — йдеться у дописі Денисенка.

Він зауважив, що поки робити остаточні висновки зарано. Однак наразі репресивний апарат та система постачання продовольства функціонують без серйозних збоїв, а без їхнього ослаблення масштабна внутрішня революція малоймовірна.

Розкол еліт в Ірані

Одним із факторів невизначеності залишається потенційний розкол серед іранських еліт. Зокрема, увагу привернула відмова восьми учасників зборів, що мали обирати нового лідера Ірану, брати участь у процедурі, а також лист із в’язниці від одного з найвідоміших опозиціонерів.

«Але ми маємо розуміти — у режиму є два варіанти збереження влади: нічого не змінювати або під гаслами єдності країни очолити той процес, який пропонує опозиція: з тюрми — створити установчі збори і дещо переформатувати систему. Зараз, схоже, це є головною дискусією тих, хто має можливість приймати якісь рішення», — вказав аналітик.

«Сірі кардинали» Ірану

Денисенко припускає, що справжні центри впливу в Ірані намагаються залишатися поза публічною увагою.

«Ті, кого ми бачимо на вершині піраміди, є фігурами, яким багато хто серед дуже умовних „сірих кардиналів“ відводить тимчасовий статус. Проте всі світові війни-революції показують, що всі ці розрахунки неймовірно умовні», — йдеться у дописі.

Іран намагається не допустити наземної операції

Щодо зовнішньої політики, то, на думку експерта, керівництво Ірану намагається будь-якою ціною не допустити наземної військової операції, яка може становити найбільшу загрозу для існування режиму.

«Виходячи з цієї точки зору, обстріли всіх сусідів є доволі логічними. Адже, плюс-мінус зрозуміло, що місяць такого життя примусить всіх тиснути на США зупинити війну«, — пояснив Денисенко.

Перед Вашингтоном стоїть вибір: обмежитися повітряною кампанією протягом певного часу або ж піти далі та розпочати наземну операцію, що матиме значно непередбачуваніші наслідки.

«Повторюся, режим в Тегерані вважає, що головна ціль — збереження в тому чи іншому вигляді цього самого режиму. А тому їхня ставка полягає саме на максимальній ескалації заради деескалації», — акцентував аналітик.

Війна в Ірані — прогнози, що буде далі

Денисенко оцінює, що ескалація конфлікту може тривати ще щонайменше кілька тижнів. Багато залежатиме від інтенсивності ударів по важливих об’єктах на території Ірану.

«Іранська верхівка теоретично може піти на косметичне переформатування системи заради збереження влади і під гарантії США, якщо в межах системи відбудеться внутрішній переворот, який передбачатиме збереження влади нинішніми «сірими кардиналами». І головне гасло буде «збереження країни і недопущення іракського сценарію». Не факт, що це відбудеться, але поки це головний сценарій і для частини правлячої верхівки в Ірані, та для США», — вважає експерт.

Водночас одним із ключових факторів залишається майбутнє іранської нафтогазової галузі. Саме контроль над нею є одним із головних мотивів конфлікту, зокрема з боку США.

«Найгіршим розвитком для всіх є наземна операція. Це розуміють в Ірані і на це, схоже, весь розрахунок частини іранських еліт. Але, як відомо, перший постріл ламає всі плани на війну. А тут вже пролунали тисячі тих самих пострілів», — резюмував Денисенко.

Наземна операція — заяви Ірану та США

Нагадаємо, очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна не боїться наземного вторгнення США і вважає, що така операція стане для Вашингтона «катастрофою». За його словами, Тегеран не бачить сенсу в переговорах із Білим домом і не планує просити про мир. Арагчі також підтвердив постійну підтримку з боку Росії та Китаю, проте відмовився розкривати деталі цієї допомоги в умовах війни.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Іран вже «втратив усе», зокрема свій флот, тому потреби в наземному вторгненні наразі немає. Він назвав слова Тегерана про готовність до оборони марними, зазначивши, що США мають достатньо боєприпасів та ресурсів для продовження ударів без залучення сухопутних військ.