Війна з Іраном виснажує флот США: два ключові авіаносці працюють на межі

Авіаносець США

Військово-морські сили США зіткнулися з серйозним навантаженням через тривалу операцію проти Ірану на Близькому Сході. У регіоні одночасно діють дві авіаносні ударні групи — USS Gerald R. Ford та USS Abraham Lincoln, і їхні місії вже довелося продовжити понад запланований термін.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть завдавати ударів по Ірану, а міністр оборони Піт Хегсет наголосив, що кампанія лише набирає обертів. Водночас у Пентагоні визнають: ресурси флоту обмежені, і розгортання додаткових авіаносців може бути складним.

Авіаносці виконують роль мобільних авіабаз, з яких американські літаки можуть проводити удари без використання іноземних баз. Це особливо важливо, оскільки деякі країни Близького Сходу та Європи обмежили або заборонили США використовувати своє повітряний простір для операцій.

За словами військових аналітиків, наявність двох авіаносців дозволяє підтримувати безперервні бойові польоти: один корабель забезпечує операції, поки інший відновлює ресурси та екіпаж.

Втім, навіть така схема створює значне навантаження на американський флот. У найближчі місяці ВМС США планують списати один із найстаріших авіаносців — USS Nimitz, а введення в стрій нового корабля USS John F. Kennedy затримується. Через це кількість доступних авіаносців обмежена.

Експерти також попереджають про втому екіпажів. Наприклад, розгортання USS Gerald R. Ford мало завершитися ще на початку березня, однак його продовжили, що вже вплинуло на моральний стан частини команди.

Ще однією проблемою може стати технічний стан кораблів після завершення операції. Через інтенсивне використання авіаносцям, ймовірно, знадобиться тривале технічне обслуговування, що може порушити графік бойового чергування американського флоту.

Тим часом союзники США можуть частково зменшити навантаження. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передислокацію французького атомного авіаносця «Шарль де Голль» до Середземного моря. Очікується, що він виконуватиме оборонні та розвідувальні завдання, що дозволить американським кораблям зосередитися на основних операціях.

Війна США проти Ірану — що відомо

Напередодні міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські сили близькі до перемоги у війні з Іраном. За його словами, Сполучені Штати планують нові хвилі ударів по іранській території, а разом із союзниками можуть найближчим часом отримати повний контроль над іранським повітряним простором.

Президент США Дональд Трамп також позитивно оцінив хід військової кампанії, заявивши, що удари по іранських об’єктах серйозно послабили військовий потенціал Тегерана, зокрема ракетну інфраструктуру та інші військові цілі.

Водночас у США з’являються ознаки політичних суперечок навколо війни. За даними The Telegraph, у Білому домі виникли розбіжності щодо подальших дій. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що саме дії Ізраїлю фактично втягнули США у конфлікт з Іраном, що викликало критику серед частини прихильників Трампа, зокрема представників руху MAGA.