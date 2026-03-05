Три кімнатні рослини для спальні, які можуть покращити сон і очистити повітря

Орхідея / © pixabay.com

Деякі кімнатні рослини можуть допомогти створити сприятливіші умови для сну. Експерт із садівництва назвав три види, які продовжують виділяти кисень уночі та сприяють очищенню повітря в кімнаті.

Про це повідомило видання Express.

Повноцінний нічний сон важливий для відновлення організму та гарного самопочуття. За рекомендаціями Національної служби охорони здоров’я, дорослим зазвичай потрібно спати приблизно від семи до дев’яти годин на добу, хоча потреби можуть відрізнятися залежно від людини.

Втім, заснути інколи непросто. На якість відпочинку впливають робочі навантаження, тривога, а також умови в самій спальні. У такій ситуації, за словами експерта із садівництва Майкла, відомого у TikTok як «Середземноморський садівник», допомогти можуть деякі кімнатні рослини.

Фахівець пояснює: окремі види рослин здатні виділяти кисень навіть уночі. Саме тому їх радять розміщувати у спальнях. За його словами, вдень рослини поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень завдяки фотосинтезу, а вночі цей процес змінюється, але деякі види все одно підтримують корисний газообмін.

Експерт назвав три рослини, які можуть сприяти покращенню якості повітря та, відповідно, сну.

Зміїна рослина (сансевієрія)

За даними фахівців Easy Plant, ця рослина не лише декоративна, а й корисна для мікроклімату в приміщенні. Вона виділяє кисень і вологу, що може зменшувати кількість алергенів у повітрі, зокрема пилу та частинок лупи.

Крім того, сансевієрія вважається невибагливою: вона може тривалий час обходитися без догляду та потребує мінімального поливу.

Орхідея

Орхідеї не тільки прикрашають інтер’єр завдяки різноманіттю кольорів, а й можуть позитивно впливати на якість повітря. За даними експертів Plantura, рослина здатна поглинати з повітря такі речовини, як ксилол, толуол і формальдегід.

Майкл зазначає, що ці квітучі рослини також можуть насичувати повітря киснем у нічний час, що робить їх доречними для спальні.

Пальма арека

Ще один варіант для дому — пальма арека, яку також називають золотою або пальмою-метеликом. Цю рослину включали до дослідження NASA щодо здатності рослин очищувати повітря.

У результаті вона показала високу ефективність у розщепленні летких органічних сполук — шкідливих речовин, які часто накопичуються у сучасних приміщеннях.

За словами експерта, пальма арека добре росте при непрямому сонячному світлі та потребує легкого зволоження кілька разів на тиждень.

Нагадаємо, згідно з результатами масштабного міжнародного дослідження, кімнатні рослини можуть не лише прикрашати інтер’єр, а й впливати на комфорт, вологість і рівень забруднювачів у повітрі.