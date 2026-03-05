Зеленський розкрив, звідки ЗСУ взяли далекобійні ракети для ударів по тилу РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Усе далекобійне озброєння з радіусом дії від 500 до 1000 кілометрів і більше, яке використовують Сили оборони, є власною розробкою України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю виданню Independent.

«Ми отримуємо Storm Shadow від Великої Британії, і це допомагає. Це дуже хороша зброя. Ми також отримуємо SCALP від Франції, а в минулому отримали обмежену кількість ATACMS від Сполучених Штатів. Але це все», — зазначив Володимир Зеленський.

Реклама

Президент наголосив, що жодна країна досі не забезпечила Україну засобами ураження, здатними досягати цілей у глибокому тилу ворога на відстані понад 250 км. Усі потужності для стратегічних ударів були розроблені в Україні.

«Ми не отримували нічого іншого від інших країн, що має дальність понад 200 чи 250 кілометрів. Ніколи. Усі ці далекобійні спроможності — 500–1000 кілометрів і більше — були створені в Україні», — підкреслив президент.

Війна в Україні — останні новини

Українські військові знищили російський протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря. Операцію провели ВМС ЗСУ.

Збройні сили завдали ракетних ударів «Фламінго» завод з виробництва ракет для комплексів «Іскандер», «Ярс» та «Булава» у Воткінську, що в Удмуртській Республіці.

Реклама

Також Пентагон розглядає можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів, які ефективно знищують іранські безпілотники Shahed. До переговорів також долучилися країни Перської затоки, що шукають дешевшу альтернативу ракетам Patriot.