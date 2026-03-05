- Дата публікації
Росія втратила морський вертоліт: над Чорним морем знищили Ка-27
Українські військові знищили російський протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря. Операцію провели сили ВМС ЗСУ.
Сили та засоби Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.
Про це повідомили у ВМС ЗСУ.
Зазначається, що ворожий вертоліт був ліквідований під час бойової роботи українських військових у морській зоні.
Ка-27 — це корабельний протичовновий вертоліт російського виробництва, який використовується для пошуку підводних човнів, розвідки та патрулювання морських акваторій. Він також може виконувати завдання з підтримки військово-морських операцій.
Раніше українські військові завдали ракетних ударів «Фламінго» завод з виробництва ракет для комплексів «Іскандер», «Ярс» та «Булава» у Воткінську, що в Удмуртській Республіці. У росіян виникли проблеми з виробництвом ракет.
Крім того було здійснено атаку на завод «Іскандерів» в російській Удмуртії. ЗСУ завдали ударів ракетами FP-5 «Фламінго».
Також нагадаємо, що Сили оборони України завдали серії ударів по важливих об’єктах російських окупантів на тимчасово захоплених територіях і в тилу армії РФ. Під вогнем опинилися радіолокаційні станції, командні пункти та склади, що використовувалися для забезпечення наступальних дій ворога.