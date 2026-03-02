Взимку ЗСУ досягли унікальних результатів на фронті: Сирський розкрив деталі

Фронт / © ТСН

Реклама

Протягом трьох зимових місяців українські військові знищили більше російських солдатів, ніж ворог зміг залучити до війська. У лютому 2026 року Сили оборони також повернули під контроль більше територій, ніж противник встиг захопити.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Результати ЗСУ на фронті

За його словами, зимова кампанія стала переломним етапом на фронті. Українські оборонці не лише стримали наступальні дії армії РФ, а й завдали суттєвих втрат живій силі противника.

Реклама

«Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав», — наголосив Сирський.

Особливо показовим став лютий 2026 року. Вперше від часу проведення Курської наступальної операції українські підрозділи відновили контроль над більшою площею території, ніж ворог зумів окупувати за той самий період.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані щодо бойових втрат російських військ у війні проти України. Наразі від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідовано близько 1 267 730 солдатів РФ. Зокрема, минулої доби українські захисники знищили ще близько 960 російських окупантів, а також значну кількість ворожої техніки та озброєння.

Наступ ЗСУ на Дніпропетровщині — коротко

ЗСУ проводять успішну операцію з просування в тил противника на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Так, 95-та ОДШб вже звільнила вісім населених пунктів і продовжує штурмові дії, використовуючи вразливі місця в обороні російських військ. Українські захисники витісняють окупантів, попри їхню кількісну перевагу. Операція готувалася тривалий час у суворій таємниці й має на меті випередити плани ворога щодо просування в бік Запоріжжя.

Реклама

Повідомлялося, що українські десантники та штурмовики 225-го полку у рамках операції на Запорізькому та Олександрівському напрямках повернули під контроль близько 300 квадратних кілометрів територій. Наші захисники продовжують бої під Гуляйполем.