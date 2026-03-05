Трамп гучно оцінив війну проти Ірану: “15 балів із 10”

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що перебіг війни проти Ірану перевершує очікування Вашингтона. За його словами, результати військової кампанії можна оцінити навіть вище максимальної оцінки.

Про це американський лідер сказав, коментуючи ситуацію на Близькому Сході.

Про це пише CNN.

Трамп зазначив, що якби потрібно було оцінити хід бойових дій за десятибальною шкалою, він поставив би “15 балів”.

За словами президента США, удари по іранських об’єктах значно послабили військові можливості Тегерана. Зокрема, йдеться про знищення ракетної інфраструктури та інших військових цілей.

Він також заявив, що ситуація в Ірані стає дедалі складнішою для нинішнього керівництва країни. Водночас Трамп не став прогнозувати, хто може очолити державу у разі зміни влади.

Нагадаємо, раніше США та Ізраїль завдали серії ударів по об’єктах в Ірані, після чого напруження на Близькому Сході різко зросло.

Ліквідація аятоли Хаменеї: що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня ночі іранське державне телебачення офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї під час ракетних ударів. Уряд країни оголосив 40-денний траур.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб.

Після оприлюднення інформації про смерть Хаменеї у різних районах Тегерана люди раділи та святкували. Водночас над мечеттю Джамкаран підняли червоний «прапор помсти».

Невдовзі асамблея експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї, сина колишнього очільника країни Алі Хаменеї, наступним верховним лідером.

В Ізраїлі пообіцяли, що будь-який наступник ліквідованого верховного лідера Ірану буде «однозначною мішенню для знищення».