Купили землю для будинку на пенсії — і натрапили на моторошну знахідку: що сталося

Ілюстрація. Людські рештки / © Associated Press

У канадській провінції Онтаріо подружжя придбало земельну ділянку, плануючи збудувати там будинок для життя після виходу на пенсію. Однак їхні плани різко змінилися після того, як під час будівельних робіт на території знайшли людські рештки.

Про це пише Newsweek.

Крістін та Ден Реіо купили землю у містечку Вейнфліт ще 2020 року. Подружжя розглядало її як місце для відпочинку і майбутній дім на пенсії. Вони отримали дозвіл на будівництво та почали демонтаж старого будинку.

Втім уже через кілька днів після початку робіт будівельники натрапили на людські останки. Роботи одразу призупинили, а на місце викликали археологів. За попередніми оцінками, знайдені рештки можуть належати корінному жителю і бути віком щонайменше тисячу років.

Після знахідки влада зобов’язала власників ділянки провести повне археологічне дослідження місця поховання. За канадськими правилами, саме власник землі має оплачувати такі роботи.

За словами подружжя, спочатку їм повідомили, що дослідження може коштувати від 30 до 80 тисяч доларів. Проте один з кошторисів передбачає витрати до 319 тисяч доларів. Якщо на ділянці знайдуть ще більше артефактів або поховань, сума може зрости навіть до мільйона доларів.

Через це будівництво повністю зупинене, а родина вже понад рік чекає на рішення влади щодо фінансової допомоги.

Місцеві археологи наголошують, що територія має високий археологічний потенціал, адже в радіусі шести кілометрів зафіксовано понад сотню місць із давніми похованнями або артефактами корінних народів.

