Цікaвинки
2977
2 хв

Понад пів століття тому школярка зробила моторошно точні передбачення

11-річна дівчинка передбачила масштабну технологічну революцію і навіть натякнула на те, що ми зараз знаємо як технологію Zoom.

Богдан Скаврон
Твір школярки 1969 року

Твір школярки 1969 року / © SWNS

У британському місті Пітерборо 67-річний майстер Пітер Бекертон, який реставрував старі меблі, знайшов у дивані шкільний твір 11-річної дитини, написаний ще 1969 року. В ньому виявились моторошно точні передбачення деяких технологій, які сьогодні є у повсякденному вжитку.

Про це пише видання Express.

У цьому творі стоїть дата — 23 лютого 1969 року. Схоже, що його написала 11-річна дівчинка, уявляючи, яким буде життя 1980 року.

Вона дивовижно передбачила масштабну технологічну революцію і навіть натякнула на те, що ми зараз знаємо як технологію Zoom.

Описуючи телефонну розмову, дівчинка зазначила, що у майбутньому телефонний апарат буде оснащений екраном, в якому, як у телевізорі, можна буде побачити свого співрозмовника.

Також вона описала, як змінився телевізор.

«1969 року це була квадратна коробка з ручками перед нею. Тепер це великий екран з ручками на підлокітнику крісла, щоб його вмикати та вимикати», — написала 11-річна школярка.

Дівчинка також вважала, що через якісь десять років її дім буде обладнаний «електричними» дверима, що відчиняються за допомогою кнопок.

Дружина майстра Роза вирішила оприлюднити знахідку в надії знайти авторку твору, якій зараз було б приблизно 68 років.

Твір не має підпису, на ньому є виправлення та коментарі вчителя, написані червоною ручкою, зокрема позначка «Добре».

«Багато її передбачень справдилися, але по-дитячому невинно вона думала, що все це станеться через десять років», — прокоментувала знахідку Роза Бекертон.

Нагадаємо, до 2032 року на поверхні Місяця з’явиться перший готель. Стати частиною історії можна вже зараз, подавши заявку на бронювання номера, проте ціна космічного відпочинку вражає.

2977
