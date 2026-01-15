- Дата публікації
Понад пів століття тому школярка зробила моторошно точні передбачення
11-річна дівчинка передбачила масштабну технологічну революцію і навіть натякнула на те, що ми зараз знаємо як технологію Zoom.
У британському місті Пітерборо 67-річний майстер Пітер Бекертон, який реставрував старі меблі, знайшов у дивані шкільний твір 11-річної дитини, написаний ще 1969 року. В ньому виявились моторошно точні передбачення деяких технологій, які сьогодні є у повсякденному вжитку.
У цьому творі стоїть дата — 23 лютого 1969 року. Схоже, що його написала 11-річна дівчинка, уявляючи, яким буде життя 1980 року.
Вона дивовижно передбачила масштабну технологічну революцію і навіть натякнула на те, що ми зараз знаємо як технологію Zoom.
Описуючи телефонну розмову, дівчинка зазначила, що у майбутньому телефонний апарат буде оснащений екраном, в якому, як у телевізорі, можна буде побачити свого співрозмовника.
Також вона описала, як змінився телевізор.
«1969 року це була квадратна коробка з ручками перед нею. Тепер це великий екран з ручками на підлокітнику крісла, щоб його вмикати та вимикати», — написала 11-річна школярка.
Дівчинка також вважала, що через якісь десять років її дім буде обладнаний «електричними» дверима, що відчиняються за допомогою кнопок.
Дружина майстра Роза вирішила оприлюднити знахідку в надії знайти авторку твору, якій зараз було б приблизно 68 років.
Твір не має підпису, на ньому є виправлення та коментарі вчителя, написані червоною ручкою, зокрема позначка «Добре».
«Багато її передбачень справдилися, але по-дитячому невинно вона думала, що все це станеться через десять років», — прокоментувала знахідку Роза Бекертон.
