Понад пів століття тому школярка зробила моторошно точні передбачення

У британському місті Пітерборо 67-річний майстер Пітер Бекертон, який реставрував старі меблі, знайшов у дивані шкільний твір 11-річної дитини, написаний ще 1969 року. В ньому виявились моторошно точні передбачення деяких технологій, які сьогодні є у повсякденному вжитку.

Про це пише видання Express.

У цьому творі стоїть дата — 23 лютого 1969 року. Схоже, що його написала 11-річна дівчинка, уявляючи, яким буде життя 1980 року.

Вона дивовижно передбачила масштабну технологічну революцію і навіть натякнула на те, що ми зараз знаємо як технологію Zoom.

Описуючи телефонну розмову, дівчинка зазначила, що у майбутньому телефонний апарат буде оснащений екраном, в якому, як у телевізорі, можна буде побачити свого співрозмовника.

Також вона описала, як змінився телевізор.

«1969 року це була квадратна коробка з ручками перед нею. Тепер це великий екран з ручками на підлокітнику крісла, щоб його вмикати та вимикати», — написала 11-річна школярка.

Дівчинка також вважала, що через якісь десять років її дім буде обладнаний «електричними» дверима, що відчиняються за допомогою кнопок.

Дружина майстра Роза вирішила оприлюднити знахідку в надії знайти авторку твору, якій зараз було б приблизно 68 років.

Твір не має підпису, на ньому є виправлення та коментарі вчителя, написані червоною ручкою, зокрема позначка «Добре».

«Багато її передбачень справдилися, але по-дитячому невинно вона думала, що все це станеться через десять років», — прокоментувала знахідку Роза Бекертон.

