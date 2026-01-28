Чоловік кілька тижнів тримав біля себе тіло вбитої жінки: моторошні подробиці подвійної трагедії

Чоловік убив жінку і застрелився з рушниці / © pixabay.com

У Миколаєві ввечері вівторка, 27 січня, правоохоронці виявили у квартирі тіла місцевого подружжя. Поруч із чоловіком знайшли передсмертну записку, яка пролила світло на подробиці трагедії.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

За інформацією слідства, подія сталася в одному зі спальних мікрорайонів міста. Тривогу забив товариш загиблого, який запідозрив недобре і звернувся до правоохоронців із повідомленням про ймовірне самогубство друга.

Прибувши на місце виклику, патрульні виявили в квартирі страшну картину.

Деталі трагедії

У кімнаті на дивані лежало тіло 39-річного власника житла з вогнепальним пораненням голови. У руках він тримав мисливську рушницю. Поруч, накрита ковдрою, лежала його 40-річна дружина без ознак життя.

Під час огляду приміщення слідчі знайшли передсмертну записку, написану чоловіком власноруч. У ній він розкрив моторошні подробиці останніх днів:

Він зізнався, що вбив дружину кількома тижнями раніше.

Мотивом злочину стали ревнощі.

Увесь цей час він залишався у квартирі разом із тілом вбитої дружини, аж поки не наважився вкоротити собі віку.

Слідство триває

Судово-медичний експерт підтвердив, що чоловік загинув від пострілу. На тілі жінки видимих ознак насильницької смерті під час первинного огляду не виявили, точну причину її смерті має встановити судово-медична експертиза.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство. Наразі слідчі встановлюють усі обставини цього злочину.

