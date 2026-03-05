- Дата публікації
Ризик для України залишитися без зброї США та можливості застосування 5 статті НАТО: головні новини ночі 5 березня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
У НАТО пояснили, коли можуть застосувати статтю 5: Рютте зробив заяву Читати далі –>
Світова мережа під ударом: іранські атаки по дата-центрах Amazon спричинили масштабні збої Читати далі –>
Війна з Іраном може залишити Україну без зброї США — Reuters Читати далі –>
США та Ізраїль тиснуть на Іран: у НАТО пояснили, як це вплине на війну РФ проти України Читати далі –>
Скандальна заява з Вашингтона: у Білому домі різко розкритикували Байдена через “безкоштовну зброю" для України Читати далі –>