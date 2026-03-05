- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1139
- Время на прочтение
- 1 мин
Риск для Украины остаться без оружия США и возможности применения 5 статьи НАТО: главные новости ночи 5 марта 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 марта 2026 года:
В НАТО объяснили, когда могут применить статью 5: Рютте сделал заявление Читать далее –>
Мировая сеть под ударом: иранские атаки по дата-центрам Amazon повлекли за собой масштабные сбои Читать далее –>
Война с Ираном может оставить Украину без оружия США — Reuters Читать далее –>
США и Израиль оказывают давление на Иран: в НАТО объяснили, как это повлияет на войну РФ против Украины Читать далее –>
Скандальное заявление из Вашингтона: в Белом доме подвергли резкой критике Байдена из-за "бесплатного оружия" для Украины Читать далее –>