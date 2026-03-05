- Дата публикации
В НАТО объяснили, когда могут применить статью 5: Рютте сделал заявление
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический союз сознательно сохраняет неопределенность относительно того, при каких условиях может быть применена статья 5 Североатлантического договора.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax .
«По веским причинам мы всегда остаемся очень неоднозначными по поводу того, когда именно срабатывает статья 5», — отметил Рютте.
Он пояснил, что такая позиция является частью стратегии безопасности НАТО. По словам генсека, Альянс не хочет раскрывать своим противникам четкие критерии применения механизма коллективной обороны.
«Если статья 5 будет активирована, мы сразу сообщим об этом всем. Но мы оставляем этот вопрос специально неоднозначным, чтобы не делать наших врагов или оппонентов более осведомленными», — подчеркнул Рютте.
Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одну страну-члена НАТО рассматривается как нападение на весь Альянс, после чего союзники могут принять совместные меры по обороне.
