Трамп громко оценил войну против Ирана: "15 баллов из 10"

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что ход войны против Ирана превосходит ожидания Вашингтона. По его словам, результаты военной кампании можно оценить даже выше максимальной оценки.

Об этом американский лидер сказал, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом пишетCNN .

Трамп отметил, что если бы нужно было оценить ход боевых действий по десятибалльной шкале, он бы поставил "15 баллов".

По словам президента США, удары по иранским объектам значительно ослабили военные возможности Тегерана. В частности, речь идет об уничтожении ракетной инфраструктуры и других военных целей.

Он также заявил, что ситуация в Иране становится все более сложной для нынешнего руководства страны. В то же время, Трамп не стал прогнозировать, кто может возглавить государство в случае смены власти.

Напомним, ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам в Иране, после чего напряжение на Ближнем Востоке резко возросло.

Ликвидация аятоллы Хаменеи: что известно

Напомним, в ночь на 1 марта ночи иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Али Хаменеи во время ракетных ударов. Правительство страны объявило 40-дневный траур.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.

После обнародования информации о смерти Хаменеи в разных районах Тегерана, люди радовались и праздновали. В то же время над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести.

Вскоре ассамблея экспертов Ирана избрала Моджтабу Хаменеи, сына бывшего главы страны Али Хаменеи, следующим верховным лидером.

В Израиле пообещали, что любой преемник ликвидированного верховного лидера Ирана будет "однозначной мишенью для уничтожения" .