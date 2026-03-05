ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 5 марта: какой будет активность Солнца

Сегодня геомагнитная активность сохраняется на слабом уровне хотя бы немного повышена.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 5 марта, ожидается слабая магнитная буря . Она продолжает держаться на зеленом уровне – это К-индекс 3,3.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Сейчас скорость солнечного ветра немного выше фоновых уровней, с очень умеренным усилением из-за влияния корональной дыры. Однако эти эффекты постепенно уменьшаются.

Магнитная буря 5 марта. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 5 марта. Фото: Meteoagent.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

