Магнитная буря 5 марта: какой будет активность Солнца
Сегодня геомагнитная активность сохраняется на слабом уровне хотя бы немного повышена.
В четверг, 5 марта, ожидается слабая магнитная буря . Она продолжает держаться на зеленом уровне – это К-индекс 3,3.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Сейчас скорость солнечного ветра немного выше фоновых уровней, с очень умеренным усилением из-за влияния корональной дыры. Однако эти эффекты постепенно уменьшаются.
Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.