Магнітна буря 5 березня: якою буде активність Сонця
Сьогодні геомагнітна активність зберігається на слабкому рівневі хоча трохи підвищена.
У четвер, 5 березня, очікується слабка магнітна буря. Вона продовжує триматися на зеленому рівневі - це К-індекс 3,3.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Наразі швидкість сонячного вітру трохи вища за фонові рівні, з дуже помірним посиленням через вплив корональної діри. Однак ці ефекти поступово зменшуються.
Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.