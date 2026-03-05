ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 5 березня: якою буде активність Сонця

Сьогодні геомагнітна активність зберігається на слабкому рівневі хоча трохи підвищена.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 5 березня, очікується слабка магнітна буря. Вона продовжує триматися на зеленому рівневі - це К-індекс 3,3.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Наразі швидкість сонячного вітру трохи вища за фонові рівні, з дуже помірним посиленням через вплив корональної діри. Однак ці ефекти поступово зменшуються.

Магнітна буря 5 березня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 5 березня. Фото: Мeteoagent.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

