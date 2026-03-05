ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
843
Час на прочитання
2 хв

Вибухи у Сочі, Анапі та Армавірі: Краснодарський край опинився під масованою атакою (відео)

Російська ППО працювало цілу ніч над Чорним морем через атаку дронів. Місцеві жителі повідомляють про пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Робота ППО у Краснодарському краї і налякана росіянка через атаку дронів

Робота ППО у Краснодарському краї і налякана росіянка через атаку дронів / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Краснодарський край Росії у ніч проти 5 березня здригнувся від серії потужних вибухів. Під ударом безпілотників опинилися об’єкти у популярних курортних містах регіону.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Жителі Краснодарського краю заявляли про вибухи та пожежі після нічних ударів. Повітряну тривогу в регіоні оголосили ще ввечері 4 березня.

У пабліках стверджується, що по Сочі було завдано кілька хвиль атак дронів. Протягом ночі в місті лунали вибухи. Найбільшу активність фіксували в районах Адлер, Сіріус та Лазарівському районі Сочі.

У небі спостерігали яскраві спалахи. Російська протиповітряна оборона намагалася збивати безпілотники над Чорним морем.

Через загрозу атак у сочинському аеропорту запровадили обмеження на зліт і посадку літаків. У результаті були затримані десятки рейсів.

Також вибухи чули в Анапі та Армавірі.

Очевидці поширили в Мережі відео зі звуками вибухів та своєю реакцією на них. На одному з роликів переляканий хлопець чи чоловік вигукує: «Вася, нас бомблять!» Зняли також роботу ППО.

Нагадаємо, увечері 4 березня російські Саратов та Енгельс зазнали масованої атаки дронів: пролунало понад 30 вибухів, після яких у містах почалися перебої зі світлом, а над одним із районів здійнявся дим. Очевидці повідомляли про сильні вібрації в будинках, а «Росавіація» через загрозу обмежила роботу аеропортів у Саратові та низці інших міст РФ. Ціллю могли бути НПЗ та авіабаза в Енгельсі, де дислокуються стратегічні бомбардувальники.

Дата публікації
Кількість переглядів
843
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie