Вибухи у Сочі, Анапі та Армавірі: Краснодарський край опинився під масованою атакою (відео)

Робота ППО у Краснодарському краї і налякана росіянка через атаку дронів

Краснодарський край Росії у ніч проти 5 березня здригнувся від серії потужних вибухів. Під ударом безпілотників опинилися об’єкти у популярних курортних містах регіону.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Жителі Краснодарського краю заявляли про вибухи та пожежі після нічних ударів. Повітряну тривогу в регіоні оголосили ще ввечері 4 березня.

У пабліках стверджується, що по Сочі було завдано кілька хвиль атак дронів. Протягом ночі в місті лунали вибухи. Найбільшу активність фіксували в районах Адлер, Сіріус та Лазарівському районі Сочі.

У небі спостерігали яскраві спалахи. Російська протиповітряна оборона намагалася збивати безпілотники над Чорним морем.

Через загрозу атак у сочинському аеропорту запровадили обмеження на зліт і посадку літаків. У результаті були затримані десятки рейсів.

Також вибухи чули в Анапі та Армавірі.

Очевидці поширили в Мережі відео зі звуками вибухів та своєю реакцією на них. На одному з роликів переляканий хлопець чи чоловік вигукує: «Вася, нас бомблять!» Зняли також роботу ППО.

Нагадаємо, увечері 4 березня російські Саратов та Енгельс зазнали масованої атаки дронів: пролунало понад 30 вибухів, після яких у містах почалися перебої зі світлом, а над одним із районів здійнявся дим. Очевидці повідомляли про сильні вібрації в будинках, а «Росавіація» через загрозу обмежила роботу аеропортів у Саратові та низці інших міст РФ. Ціллю могли бути НПЗ та авіабаза в Енгельсі, де дислокуються стратегічні бомбардувальники.