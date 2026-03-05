Долар б'є рекорди: який курс у банках 5 березня

Курс долара. / © Associated Press

На четвер, 5 березня, Національний банк встановив офіційний курс долара до гривні на позначці 43,71 грн. Втім, у банках середній курс продажу перевалив за 44 грн.

Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.

У банках середній курс купівлі одного долара становить 43,55 грн (+15 коп.), а продаж - 44,20 грн (+33 коп.). В обмінниках: купівля долара дорожча - 43,80 грн, а продаж трохи менше - 44,10 грн.

Зауважимо, що офіційний курс американської валюти 43,71 грн - це на 26 коп. більше, ніж днем раніше.

Динаміка курсу валют. Фото: minfin.

Купівля долара в банка

«ПриватБанк» — 43,55 грн

«Ощадбанк» — 43,65 грн

«Укрсиббанк» — 43,55 грн

«ПУМБ» — 43,60 грн

«Райффайзен Банк» — 43,65 грн

«МТБ Банк» — 43,70 грн

«Сенс Банк» — 43,70 грн

Продаж долара в банках

«ПриватБанк» — 44,15 грн

«Ощадбанк» — 43,99 грн

«Укрсиббанк» — 44,15 грн

«ПУМБ» — 44,20 грн

«Райффайзен Банк» — 44,10 грн

«МТБ Банк» — 44,20 грн

«Сенс Банк» — 44,05 грн

Курс долара в Україні

Банкір Тарас Лєсовий прогнозував, що протягом тижня — 2-8 березня — валютний ринок України перебуватиме у фазі контрольованої рівноваги без різких стрибків. Експерт оцінював, що долар США триматиметься поблизу 43 грн.

Зауважимо, що і інші експерти прогнозували, що до середини березня малоймовірні значні зміни курсу гривні до долара. Зокрема фінансовий аналітик Андрій Шевчишин висловився про те, що гривня на певний час опинилась у зоні відносної стабільності зокрема завдяки внутрішньому фактору, де сформувались сприятливі сезонні тренди.