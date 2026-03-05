ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

Долар б'є рекорди: який курс у банках 5 березня

В українських банках курс продажу одного долара перевалив за 44 грн.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс долара.

Курс долара. / © Associated Press

На четвер, 5 березня, Національний банк встановив офіційний курс долара до гривні на позначці 43,71 грн. Втім, у банках середній курс продажу перевалив за 44 грн.

Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.

У банках середній курс купівлі одного долара становить 43,55 грн (+15 коп.), а продаж - 44,20 грн (+33 коп.). В обмінниках: купівля долара дорожча - 43,80 грн, а продаж трохи менше - 44,10 грн.

Зауважимо, що офіційний курс американської валюти 43,71 грн - це на 26 коп. більше, ніж днем раніше.

Динаміка курсу валют. Фото: minfin.

Динаміка курсу валют. Фото: minfin.

Купівля долара в банка

  • «ПриватБанк» — 43,55 грн

  • «Ощадбанк» — 43,65 грн

  • «Укрсиббанк» — 43,55 грн

  • «ПУМБ» — 43,60 грн

  • «Райффайзен Банк» — 43,65 грн

  • «МТБ Банк» — 43,70 грн

  • «Сенс Банк» — 43,70 грн

Продаж долара в банках

  • «ПриватБанк» — 44,15 грн

  • «Ощадбанк» — 43,99 грн

  • «Укрсиббанк» — 44,15 грн

  • «ПУМБ» — 44,20 грн

  • «Райффайзен Банк» — 44,10 грн

  • «МТБ Банк» — 44,20 грн

  • «Сенс Банк» — 44,05 грн

Курс долара в Україні

Банкір Тарас Лєсовий прогнозував, що протягом тижня — 2-8 березня — валютний ринок України перебуватиме у фазі контрольованої рівноваги без різких стрибків. Експерт оцінював, що долар США триматиметься поблизу 43 грн.

Зауважимо, що і інші експерти прогнозували, що до середини березня малоймовірні значні зміни курсу гривні до долара. Зокрема фінансовий аналітик Андрій Шевчишин висловився про те, що гривня на певний час опинилась у зоні відносної стабільності зокрема завдяки внутрішньому фактору, де сформувались сприятливі сезонні тренди.

Дата публікації
Кількість переглядів
518
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie