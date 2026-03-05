Доллар бьет рекорды: какой курс в банках 5 марта

Курс бакса. / © Associated Press

Реклама

На четверг, 5 марта, Национальный банк установил официальный курс доллара к гривне на отметке 43,71 грн. Впрочем, в банках средний курс продажи перевалил за 44 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.

В банках средний курс покупки одного доллара составляет 43,55 грн (+15 коп.), а продажа — 44,20 грн (+33 коп.). В обменниках: покупка доллара дороже — 43,80 грн, а продажа чуть меньше — 44,10 грн.

Реклама

Отметим, что официальный курс американской валюты 43,71 грн — это на 26 коп. больше, чем днем раньше.

Динамика курса валют. Фото: minfin.

Покупка доллара у банка

«ПриватБанк» — 43,55 грн

Ощадбанк — 43,65 грн

«Укрсиббанк» — 43,55 грн

«ПУМБ» — 43,60 грн

Райффайзен Банк — 43,65 грн

«МТБ Банк» — 43,70 грн

«Смысл Банк» — 43,70 грн

Продажа доллара в банках

«ПриватБанк» — 44,15 грн

Ощадбанк — 43,99 грн

«Укрсиббанк» — 44,15 грн

«ПУМБ» — 44,20 грн

Райффайзен Банк — 44,10 грн

«МТБ Банк» — 44,20 грн

«Смысл Банк» — 44,05 грн

Курс доллара в Украине

Банкир Тарас Лесовой прогнозировал, что в течение недели — 2-8 марта — валютный рынок Украины будет находиться в фазе контролируемого равновесия без резких скачков. Эксперт оценивал, что доллар США будет держаться около 43 грн.

Заметим, что и другие эксперты прогнозировали, что к середине марта маловероятны значительные изменения курса гривны по отношению к доллару. В частности, финансовый аналитик Андрей Шевчишин высказался о том, что гривня на время оказалась в зоне относительной стабильности, в частности, благодаря внутреннему фактору, где сформировались благоприятные сезонные тренды.