Где застряли "зимние" 6500 грн и кто получит их в ближайшее время: детали от Кабмина

Почему не все «уязвимые» украинцы получили 6500 зимней поддержки

Не все украинцы из числа наиболее уязвимых категории граждан, имевших право на зимние 6 500 грн, получили эту помощь.

Однако премьер Юлия Свириденко заверила, что выплаты зимних 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий будут осуществлены в полном объеме.

“Зимняя поддержка” 6500 грн - почему задержали выплаты

По ее словам, правительство обеспечило проведение выплаты единовременной помощи тем, кто подал заявки в конце 2025 года и еще не получил средства.

Речь идет о начислении для 50 721 получателей. Свириденко обещает, что они получат деньги в ближайшее время. Задержка платежей объясняется завершением бюджетного года и закрытием счетов.

«Общая потребность составляет почти 330 млн грн, средства для этой программы предусмотрены в полном объеме», — заверила премьер.

По данным правительства, всего 410 тысяч украинцев получат выплаты 6500 грн. По состоянию на сегодняшний день, по этой программе выплаты получили 374 тысячи человек на общую сумму 2,43 млрд грн. Они предназначены для помощи наиболее уязвимые категории граждан: детей на попечении, детей и лиц с инвалидностью, детей из малообеспеченных семей, внутри перемещенных лиц и одиноких пенсионеров.

Напомним, что в Украине можно было получить 6500 грн в рамках программы «Зимней поддержки». Эту денежную помощь могли получить украинцы, наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.