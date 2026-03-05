Ботокс и силикон: 20 верблюдов дисквалифицировали с конкурса красоты

Верблюд / © Associated Press

Реклама

В Омане разгорелся очередной скандал вокруг традиционных конкурсов красоты верблюдов.

Об этом пишет Oddity Central.

В феврале в городе Аль-Мусанаа судьи дисквалифицировали 20 животных после ветеринарной проверки, которая выявила применение запрещенных косметических процедур.

Реклама

Речь идет об использовании ботокса, филлеров для губ, силиконовых имплантатов, искусственном увеличении холма, а также инъекции гормона роста для наращивания мышечной массы. По выводам специалистов, некоторые верблюды имели явные признаки вмешательств – неестественно увеличенные губы, измененную форму носа и другие искусственные коррекции внешности.

Конкурсы красоты верблюдов остаются важнейшей частью культурной традиции арабских стран. В течение веков заводчики совершенствовали внешние черты животных благодаря селекции и тщательному уходу. Высоко ценятся блестящая шерсть, длинная шея, выразительные губы, густые ресницы и хорошо сформированный холм.

Впрочем, в последние годы соревнования все чаще сопровождаются скандалами. Причина – значительные финансовые вознаграждения. Победители получают большие денежные призы, а также рост стоимости животных и выгодные контракты на разведение. Именно это, по словам организаторов, подталкивает отдельных владельцев к использованию запрещенных методов.

Ветеринары отмечают: речь идет не только об этике соревнования, но и о здоровье животных. Филлеры могут вызывать хронические воспалительные процессы, гормональные инъекции — нарушение обмена веществ и проблемы с репродуктивной функцией, а ботокс способен усложнять жевание и питье.

Реклама

Организаторы фестиваля заявили, что и дальше будут усиливать контроль, чтобы сохранить подлинность традиции и предотвратить жестокое обращение с животными.

Напомним, как верблюды пьют соленую воду и выживают.