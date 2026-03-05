- Дата публикации
-
Категория
Курьезы
Ботокс и силикон: 20 верблюдов дисквалифицировали с конкурса красоты
Ветеринары заявили о рисках для здоровья, а организаторы пообещали ужесточить контроль.
В Омане разгорелся очередной скандал вокруг традиционных конкурсов красоты верблюдов.
Об этом пишет Oddity Central.
В феврале в городе Аль-Мусанаа судьи дисквалифицировали 20 животных после ветеринарной проверки, которая выявила применение запрещенных косметических процедур.
Речь идет об использовании ботокса, филлеров для губ, силиконовых имплантатов, искусственном увеличении холма, а также инъекции гормона роста для наращивания мышечной массы. По выводам специалистов, некоторые верблюды имели явные признаки вмешательств – неестественно увеличенные губы, измененную форму носа и другие искусственные коррекции внешности.
Конкурсы красоты верблюдов остаются важнейшей частью культурной традиции арабских стран. В течение веков заводчики совершенствовали внешние черты животных благодаря селекции и тщательному уходу. Высоко ценятся блестящая шерсть, длинная шея, выразительные губы, густые ресницы и хорошо сформированный холм.
Впрочем, в последние годы соревнования все чаще сопровождаются скандалами. Причина – значительные финансовые вознаграждения. Победители получают большие денежные призы, а также рост стоимости животных и выгодные контракты на разведение. Именно это, по словам организаторов, подталкивает отдельных владельцев к использованию запрещенных методов.
Ветеринары отмечают: речь идет не только об этике соревнования, но и о здоровье животных. Филлеры могут вызывать хронические воспалительные процессы, гормональные инъекции — нарушение обмена веществ и проблемы с репродуктивной функцией, а ботокс способен усложнять жевание и питье.
Организаторы фестиваля заявили, что и дальше будут усиливать контроль, чтобы сохранить подлинность традиции и предотвратить жестокое обращение с животными.
