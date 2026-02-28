Дрони атакували НПЗ під Краснодаром: там зайнялася пожежа

Дрони атаквали НПЗ у РФ / © Associated Press

У ніч проти 28 лютого в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтопереробному заводі після падіння уламків безпілотника.

Про це повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

За офіційною інформацією, у станиці Новомінська спалахнула пожежа на міні-НПЗ «Албашнефть».

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці працюють екстрені та спеціальні служби. До ліквідації пожежі залучено 39 рятувальників і 13 одиниць техніки, зокрема підрозділи МНС РФ по Краснодарському краю.

За уточненою інформацією, полум’я охопило один із резервуарів підприємства та прилеглу територію площею близько 150 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що далекобійні безпілотники Служби безпеки України уразили одну з ключових нафтотранспортних інфраструктур Росії — нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» у Татарстані.

Ми раніше інформували, що у Мережі з’явилися зображення наслідків удару дронів СБУ, які повторно вразили найбільший у Чорноморському регіоні РФ нафтовий термінал «Таманьнефтегаз».