- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 477
- Время на прочтение
- 1 мин
Реформа ТрО: Сырский рассказал, как усилят бригады
Сырский рассказал о реформировании ТРО для усиления боеспособности и уменьшения потерь.
В ВСУ работают над усилением возможностей Теробороны. Идет реформирование воинских частей.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Что известно о реформе ТрО
Как объяснил Сырский:
все бригады ТРО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей;
в бригады вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов.
«Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им вести успешную оборону определенной полосы ответственности», — отметил Сырский.
По его словам, военные части ТРО будут применяться именно в оборонных операциях.
«Наша цель — повысить боеспособность Сил терробороны и одновременно снизить число потерь», — добавил главком.
Ранее Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал ряд изменений в работе ВСУ, направленных на усиление подразделений на фронте. Среди ключевых шагов — внедрение системного аудита боевых потерь, чтобы выявлять причины и принимать решения по их уменьшению. Также планируется обеспечить бригады гарантированным минимумом дронов и перейти к автоматизированной системе формирования потребностей на основе данных с фронта. Кроме того, в войске будут масштабировать НРК и разрабатывать новые технологические решения для повышения эффективности боевых действий.