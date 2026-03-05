ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
477
Время на прочтение
1 мин

Реформа ТрО: Сырский рассказал, как усилят бригады

Сырский рассказал о реформировании ТРО для усиления боеспособности и уменьшения потерь.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Сырский

Сырский / © ТСН

В ВСУ работают над усилением возможностей Теробороны. Идет реформирование воинских частей.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что известно о реформе ТрО

Как объяснил Сырский:

  • все бригады ТРО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей;

  • в бригады вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов.

«Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им вести успешную оборону определенной полосы ответственности», — отметил Сырский.

По его словам, военные части ТРО будут применяться именно в оборонных операциях.

«Наша цель — повысить боеспособность Сил терробороны и одновременно снизить число потерь», — добавил главком.

Ранее Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал ряд изменений в работе ВСУ, направленных на усиление подразделений на фронте. Среди ключевых шагов — внедрение системного аудита боевых потерь, чтобы выявлять причины и принимать решения по их уменьшению. Также планируется обеспечить бригады гарантированным минимумом дронов и перейти к автоматизированной системе формирования потребностей на основе данных с фронта. Кроме того, в войске будут масштабировать НРК и разрабатывать новые технологические решения для повышения эффективности боевых действий.

Дата публикации
Количество просмотров
477
