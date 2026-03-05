Реформа ТрО: Сырский рассказал, как усилят бригады

Сырский / © ТСН

Реклама

В ВСУ работают над усилением возможностей Теробороны. Идет реформирование воинских частей.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что известно о реформе ТрО

Как объяснил Сырский:

Реклама

все бригады ТРО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей;

в бригады вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов.

«Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им вести успешную оборону определенной полосы ответственности», — отметил Сырский.

По его словам, военные части ТРО будут применяться именно в оборонных операциях.

«Наша цель — повысить боеспособность Сил терробороны и одновременно снизить число потерь», — добавил главком.

Ранее Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал ряд изменений в работе ВСУ, направленных на усиление подразделений на фронте. Среди ключевых шагов — внедрение системного аудита боевых потерь, чтобы выявлять причины и принимать решения по их уменьшению. Также планируется обеспечить бригады гарантированным минимумом дронов и перейти к автоматизированной системе формирования потребностей на основе данных с фронта. Кроме того, в войске будут масштабировать НРК и разрабатывать новые технологические решения для повышения эффективности боевых действий.