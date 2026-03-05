Международный аэропорт запретил пижамы и кроксы: реакция пассажиров

Аэропорт / © iStock

Международный аэропорт Тампы, США, оказался в центре обсуждения после того, как в социальных сетях объявил о запрете пижам и кроксов в зоне контроля безопасности.

Аэропорт охарактеризовал эту инициативу как «первый в мире аэропорт без кроксов» и заявил, что «безумие заканчивается сегодня».

В сообщении аэропорта отмечалось: «Мы видели достаточно. Мы уже достаточно пережили. Пора запретить пижамы в международном аэропорту Тампы. Пижама. В. Аэропорту. Посреди дня».

Запрет кроксов и пижам имеет цель «поощрить пассажиров одеваться прилично» и подчеркнуть стандарты безопасности и комфорта.

Реакция пользователей была неоднозначной. Одни смеялись и считали инициативу сатирической, другие выражали обеспокоенность по поводу вмешательства аэропорта в выбор одежды пассажиров.

К примеру, один юзер X написал: «Если это реально… можно ли сказать, что это перебор?». Другой отметил: «Сделайте авиапутешествия менее неприятными, прежде чем просить людей быть менее комфортными».

В то же время, были и те, кто поддержал нововведение, призывая к более приличному дресс-коду во время путешествий. Некоторые пассажиры также отмечали проблемы обслуживания авиакомпаний и указывали, что комфортная одежда иногда была единственным утешением во время задержки рейсов.

Хотя сообщение могло носить сатирический характер, авиакомпании действительно часто регламентируют дресс-код на борту. Например, в прошлом году Spirit Airlines позволила не допускать пассажиров, которые «босые или ненадлежаще одеты», в частности, запрещая прозрачную одежду или обнаженные части тела.

