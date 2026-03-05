Міжнародний аеропорт заборонив піжами та крокси: реакція пасажирів

Аеропорт / © iStock

Міжнародний аеропорт Тампи, США, опинився в центрі обговорення після того, як у соціальних мережах оголосив про заборону піжам та кроксів у зоні контролю безпеки.

Аеропорт охарактеризував цю ініціативу як «перший у світі аеропорт без кроксів» та заявив, що «божевілля закінчується сьогодні».

У дописі аеропорту зазначалося: «Ми бачили достатньо. Ми вже достатньо пережили. Настав час заборонити піжами в міжнародному аеропорту Тампи. Піжама. В. Аеропорту. Посеред дня».

Заборона кроксів і піжам має на меті «заохотити пасажирів одягатися пристойно» та підкреслити стандарти безпеки та комфорту.

Реакція користувачів була неоднозначною. Одні сміялися і вважали ініціативу сатиричною, інші висловлювали занепокоєння щодо втручання аеропорту у вибір одягу пасажирів.

Наприклад, один користувач X написав: «Якщо це реально… чи можна сказати, що це перебір?». Інший зазначив: «Зробіть авіаподорожі менш неприємними, перш ніж просити людей бути менш комфортними».

Водночас були й ті, хто підтримав нововведення, закликаючи до більш пристойного дрескоду під час подорожей. Деякі пасажири також наголошували на проблемах обслуговування авіакомпаній і вказували, що комфортний одяг іноді був єдиною розрадою під час затримання рейсів.

Хоча повідомлення могло мати сатиричний характер, авіакомпанії й справді часто регламентують дрескод на борту. Наприклад, торік Spirit Airlines дозволила не допускати пасажирів, які «босі або неналежно одягнені», зокрема забороняючи прозорий одяг або оголені частини тіла.

