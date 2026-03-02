До $350 тисяч за переліт: як багатії рятуються від війни на Близькому Сході

Літак / © pexels.com

Багаті люди масово залишають країни Перської затоки на тлі загострення на Близькому Сході, витрачаючи сотні тисяч доларів на евакуацію приватними літаками.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією західних ЗМІ, заможні клієнти платять до 260 тисяч фунтів стерлінгів (понад 300 тисяч доларів) за термінові перельоти до Європи. Попит на такі послуги різко зріс після атак Ірану ракетами й безпілотниками по Абу-Дабі, Дубаю, Катару та Бахрейну, які раніше вважалися відносно безпечними.

Евакуація через Саудівську Аравію

Основним маршрутом для виїзду стала Саудівська Аравія. Столиця країни Ер-Ріяд перетворилася на ключовий транзитний хаб, оскільки її міжнародний аеропорт залишається одним з небагатьох у регіоні, який продовжує працювати без обмежень.

Для евакуації використовують цілу логістичну схему: приватні охоронні компанії формують автоколони з позашляховиків, які перевозять клієнтів із Дубая до Ер-Ріяда. Така подорож може тривати близько 10 годин. Уже там замовляють чартери або приватні літаки до Європи, США чи Азії.

Серед тих, хто залишає регіон, — топменеджери міжнародних корпорацій, фінансисти, інвестори та туристи, які перебували у країнах Перської затоки з робочими чи відпочинковими цілями.

Ціни різко зросли

Через ажіотаж вартість послуг стрімко підвищується. Зокрема, переліт приватним літаком із Саудівської Аравії до Європи може коштувати до 350 тисяч доларів. Також зростають ціни на оренду автомобілів і послуги безпеки.

Додатковим фактором популярності Саудівської Аравії стало спрощення візових процедур. Громадяни багатьох країн можуть отримати дозвіл на в’їзд після прибуття, що робить країну привабливою для екстреної евакуації.

Нагадаємо, що наразі на Близькому Сході перебувають близько 250 тисяч українців. Постраждалих через загострення конфлікту, на щастя, немає.

Раніше президент України Володимир Зеленський запевнив: держава працює над тим, щоб допомогти громадянам, які перебувають на Близькому Сході. Процес координує голова МЗС Андрій Сибіга. “Усі розвідки та Міністерство закордонних справ займаються цим, допомагають людям. На всі звернення будемо реагувати”, — запевнив він.