Валютний ринок лихоманить через війну на Близькому Сході: що буде з гривнею

Події на Близькому Сході вже почали впливати на валютний ринок, зокрема й на курс гривні.

Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі ”РБК-Україна”.

За його словами, на початку весни в Україні традиційно спостерігається сезонне зміцнення гривні. Це пов’язано зі стартом аграрного сезону, коли аграрії продають залишки зерна і забезпечують приплив валюти до країни. Додатково на курс позитивно впливає завершення опалювального сезону, адже зменшуються витрати на імпорт газу та електроенергії. Водночас цього року ситуацію суттєво ускладнила війна навколо Ірану.

Експерт пояснив, що через бойові дії, які охопили не лише Іран та Ізраїль, а й торкнулися раніше стабільних регіонів, як-от ОАЕ, Катар і Бахрейн, інвестори почали масово переводити кошти до так званих “тихих гаваней”. Йдеться про долар США, золото, срібло та американські державні облігації. Це спричинило різке зміцнення долара щодо більшості світових валют.

Окремим фактором ризику є ситуація на нафтовому ринку. Через атаки по енергетичній інфраструктурі Близького Сходу зростають ціни на нафту. Для країн, які імпортують енергоресурси, це означає посилення валютного тиску. Україна належить до таких держав, тому здорожчання нафти автоматично створює додатковий попит на валюту. Це може тиснути на гривню, хоча Національний банк поки здатен згладжувати різкі коливання.

Аналітик зазначає, що нинішня реакція ринку багато в чому емоційна, адже активна фаза конфлікту триває лише кілька днів. У короткостроковій перспективі можливі два сценарії. Якщо військова операція закінчиться швидко — приблизно за 10–14 днів, — світовий ринок використає наявні запаси нафти, а ситуація стабілізується. У такому разі долар може зберегти сильні позиції, але без різких шоків.

Натомість затяжна війна може призвести до значно серйозніших наслідків. У разі виснаження запасів енергоресурсів можливий різкий стрибок цін на нафту та посилення тиску на європейські валюти. Це також може позначитися на гривні. Найгіршим варіантом експерт називає ситуацію, коли Іран зможе довго чинити опір або завдати серйозних втрат американським силам.

За словами Шевчишина, наразі ситуація залишається невизначеною, а коливання валют мають переважно спекулятивний характер. Водночас подальший розвиток конфлікту може суттєво вплинути як на світову економіку, так і на фінансову стабільність України.

Енергетичні ризики через війну на Близькому Сході

Раніше повідомлялося, що загострення на Близькому Сході може спровокувати нову енергетичну кризу у світі.

Зокрема, аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs прогнозують різке зростання цін на газ у Європі в разі перебоїв із транзитом через Ормузьку протоку на тлі війни з Іраном. За їхніми оцінками, в разі зупинки постачання навіть на один місяць ціни можуть зрости на понад удвічі.

Експерти наголошують, що через Ормузьку протоку проходить близько п’ятої частини світових постачань зрідженого природного газу, зокрема з Катару. В разі блокування цього маршруту на місяць вартість газу в Європі та спотовий LNG в Азії може підскочити приблизно на 130% — до близько 25 доларів за мільйон британських теплових одиниць.

Паралельно зростають ризики на нафтовому ринку. Країни ОПЕК+ уже погодили незначне збільшення видобутку на тлі можливих перебоїв з постачаннями з Ірану. За інформацією агентств, від квітня обсяги можуть зрости приблизно на 206 тисяч барелів на добу.

Втім, експерти зазначають, що цей крок навряд чи компенсує потенційні втрати. Через обмежені резервні потужності за межами Саудівської Аравії будь-яке додаткове нарощування видобутку буде стриманим. На цьому тлі, за оцінками Reuters і джерел на Близькому Сході, ціни на нафту можуть перевищити 100 доларів за барель, якщо конфлікт затягнеться або призведе до масштабних перебоїв у постачаннях.

Тим часом ціни на бензин і дизель в Україні вже зросли до історичного максимуму.

Наприкінці лютого гуртові ціни на світлі нафтопродукти різко пішли вгору слідом за зовнішнім ринком. Першими на це відреагували прямі імпортери ресурсу. Мережі вже додали по 1 грн за літр пального.