Ціни на пальне / © pixabay.com

В Україні зафіксували нове підвищення цін на пальне. Після стрибка на зовнішньому ринку великі мережі АЗК підняли вартість бензину й дизелю до історичного максимуму.

Про це повідомило видання Enkorr.

Наприкінці минулого тижня гуртові ціни на світлі нафтопродукти різко пішли вгору слідом за зовнішнім ринком. Першими на це відреагували прямі імпортери ресурсу. Від вихідних мережі ОККО та WOG, а згодом UKRNAFTA і UPG додали по 1 грн за літр.

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», від 18 до 20 лютого середня гуртова ціна бензину зросла на 50 коп./л — до 52,50 грн/л, дизельного пального — на 1,37 грн/л, до 53,32 грн/л. Упродовж тижня європейські котирування бензину підвищилися на понад $35 за тонну (приблизно +1,37 грн/л), дизелю — на 2,23 грн/л.

На автозаправних станціях середня вартість бензину й дизелю додала по 50 коп./л і досягла максимальних значень від початку 2022 року — 61,49 грн/л і 61,15 грн/л відповідно. Скраплений газ майже не змінився — 38,52 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне у великих мережах

ОККО і WOG встановили ціну на «світлі» нафтопродукти на рівні 64,99 грн/л. Водночас преміальний дизель, який здешевшав на початку минулого тижня, залишили без змін.

UKRNAFTA від початку лютого вже не вперше підвищила вартість — загалом плюс 2 грн/л. Нині бензин і дизель у цій мережі коштують 62,99 грн/л. UPG додала 1 грн/л і встановила ціну 61,90 грн/л, зберігши дисконт у 1 грн порівняно з державною мережею. У низці областей оператор також підняв вартість скрапленого газу на 10–20 коп./л — до 38,10–38,50 грн/л.

Своєю чергою U.GO та «Рур груп» додали по 1 грн/л до бензину й дизелю. В AMIC бензин здорожчав до 61,94 грн/л (окрім Житомирської області), дизель — до 61,88 грн/л. У KLO бензин зріс на 50 коп./л (62,69 грн/л), дизель — на 1,50 грн/л (64,79 грн/л).

Водночас «Авантаж 7» посеред тижня знизив ціну бензину на 50 коп./л — до 57,45 грн/л, зберігши позиції серед мереж з найнижчими цінами. У «БРСМ-Нафті» бензин здешевшав на 50 коп./л (58,58 грн/л), дизель залишився без змін (56,79 грн/л), а LPG здорожчав лише в Кіровоградській області.

Що далі

Різниця між гуртовими й роздрібними цінами на дизель станом на 23 лютого становила 8,07 грн/л, на бензин — 8,96 грн/л. На ринку зазначають, що в разі подальшого зростання нафтових котирувань або збереження нинішніх цін можливий новий етап здорожчання.

Станом на 16:40 23 лютого ф’ючерси на газойль у Лондоні додали ще $12 за тонну (до $745/т), а нафта Brent торгувалася близько $71,83 за барель.

Нагадаємо, аналітик Андрій Шевчишин попереджав, що через критичний стан дорожнього покриття в Україні вартість пального на АЗС може зрости приблизно на 1%. Головною причиною є збільшення витрат перевізників на ремонт розбитих бензовозів, що закладається у кінцеву ціну літра для споживачів.