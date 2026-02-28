У Кувейті дрон атакував міжнародний аеропорт: що відомо про наслідки

Реклама

Міжнародний аеропорт Кувейту став мішенню для атаки безпілотника. Внаслідок інциденту постраждали кілька працівників летовища, а також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє видання Arab Times.

Наслідки удару та реакція влади

За офіційною інформацією Головного управління цивільної авіації Кувейту, ворожий дрон поцілив у територію летовища, спричинивши обмежені матеріальні збитки першому пасажирському терміналу. Кілька співробітників аеропорту отримали легкі травми, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Реклама

Одразу після інциденту відповідні служби активували затверджені протоколи дій у надзвичайних ситуаціях. Територію швидко оточили та убезпечили, щоб запобігти подальшим загрозам для людей.

«Ситуація повністю під контролем, а безпека мандрівників і персоналу аеропорту залишається нашим головним пріоритетом», — підкреслив речник управління цивільної авіації Абдулла Аль-Раджі.

Робота летовища після атаки

Наразі на місці триває оцінка завданих збитків, а також проводяться ремонтні роботи. Влада запевняє, що реорганізація операційної діяльності відбувається з дотриманням найвищих стандартів безпеки, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.

Цей інцидент стався на тлі загального загострення ситуації на Близькому Сході та масштабного обміну ударами між ключовими гравцями в регіоні. Керівництво авіаційного відомства пообіцяло оперативно інформувати громадськість через офіційні канали про будь-які зміни в розкладі рейсів чи безпекових заходах.

Реклама

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, Близький Схід охопив конфлікт. Зокрема, у Катарі відбили три хвилі іранських атак. Уламок однієї зі збитих ракет летів просто у натовп людей.