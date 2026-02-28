- Дата публікації
У Кувейті дрон атакував міжнародний аеропорт: що відомо про наслідки
Міжнародний аеропорт Кувейту зазнав атаки безпілотника, внаслідок якої кілька співробітників отримали поранення, а пасажирський термінал зазнав пошкоджень.
Міжнародний аеропорт Кувейту став мішенню для атаки безпілотника. Внаслідок інциденту постраждали кілька працівників летовища, а також зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє видання Arab Times.
Наслідки удару та реакція влади
За офіційною інформацією Головного управління цивільної авіації Кувейту, ворожий дрон поцілив у територію летовища, спричинивши обмежені матеріальні збитки першому пасажирському терміналу. Кілька співробітників аеропорту отримали легкі травми, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.
Одразу після інциденту відповідні служби активували затверджені протоколи дій у надзвичайних ситуаціях. Територію швидко оточили та убезпечили, щоб запобігти подальшим загрозам для людей.
«Ситуація повністю під контролем, а безпека мандрівників і персоналу аеропорту залишається нашим головним пріоритетом», — підкреслив речник управління цивільної авіації Абдулла Аль-Раджі.
Робота летовища після атаки
Наразі на місці триває оцінка завданих збитків, а також проводяться ремонтні роботи. Влада запевняє, що реорганізація операційної діяльності відбувається з дотриманням найвищих стандартів безпеки, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.
Цей інцидент стався на тлі загального загострення ситуації на Близькому Сході та масштабного обміну ударами між ключовими гравцями в регіоні. Керівництво авіаційного відомства пообіцяло оперативно інформувати громадськість через офіційні канали про будь-які зміни в розкладі рейсів чи безпекових заходах.
Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, Близький Схід охопив конфлікт. Зокрема, у Катарі відбили три хвилі іранських атак. Уламок однієї зі збитих ракет летів просто у натовп людей.