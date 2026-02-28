В Кувейте дрон атаковал международный аэропорт: что известно о последствиях

Реклама

Международный аэропорт Кувейта стал мишенью для атаки беспилотника. В результате инцидента пострадали несколько работников аэродрома, а также зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Об этом сообщает издание Arab Times.

Последствия удара и реакции власти

По официальной информации Главного управления гражданской авиации Кувейта, вражеский дрон попал в территорию аэродрома, нанеся ограниченный материальный ущерб первому пассажирскому терминалу. Несколько сотрудников аэропорта получили легкие травмы, им оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.

Сразу после инцидента соответствующие службы активировали утвержденные протоколы действий по чрезвычайным ситуациям. Территорию быстро окружили и обезопасили, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы для людей.

"Ситуация полностью под контролем, а безопасность путешественников и персонала аэропорта остается нашим главным приоритетом", - подчеркнул спикер управления гражданской авиации Абдулла Аль-Раджи.

Работа аэродрома после атаки

Сейчас на месте продолжается оценка нанесенного ущерба, а также проводятся ремонтные работы. Власти уверяют, что реорганизация операционной деятельности происходит с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Этот инцидент произошел на фоне всеобщего обострения ситуации на Ближнем Востоке и масштабного обмена ударами между ключевыми игроками в регионе. Руководство авиационного ведомства пообещало оперативно информировать общественность через официальные каналы о любых изменениях в расписании рейсов или мерах безопасности.

Напомним, в субботу, 28 февраля, после того, как США и Израиль начали атаки на Иран, Ближний Восток охватил конфликт. В частности, в Катаре отразили три волны иранских атак . Обломок одной из сбитых ракет летел прямо в толпу людей.