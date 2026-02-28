ТСН у соціальних мережах

Вікна, як кришталь: несподіваний трюк, який зробить скло прозорим і без розводів

Ідеально чисті вікна без розводів — мрія будь-якої господині, особливо під час генерального прибирання.

Народний спосіб миття вікон

Народний спосіб миття вікон / © pexels.com

Існує простий, ефективний та бюджетний народний спосіб, який дозволяє досягти блиску без використання спеціальної хімії.

Рецепт надзвичайно легкий: на один літр води достатньо додати 5–7 крапель звичайного аптечного йоду. Цим розчином протирають скло за допомогою серветки або губки, після чого насухо витирають і полірують паперовим рушником.

Після такого оброблення скло сяє, а розводи і білий наліт не залишаються.

Йод не лише надає воді легкий антисептичний ефект, а й допомагає поверхні довше залишатися чистою. Цей метод чудово підходить для миття вікон, дзеркал та скляних дверей.

