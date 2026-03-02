- Дата публикации
Категория
Украина
Аудит потерь и новая тактика: Федоров анонсировал изменения в ВСУ
Готовятся комплексные решения для подготовки ВСУ к весне.
В Минобороны работают над синхронизацией решений для усиления обороны . Предлагается 6 пунктов.
Об этом рассказал Министр обороны Украины Михаил Федоров.
Какие изменения предлагают в Минобороны
По словам Федорова, речь идет о:
1. Гарантированный минимум дронов для бригад
Запускают базовое ежемесячное обеспечение FPV, разведывательными, ударными и другими БПЛА — вдобавок к государственным поставкам и закупкам. Это позволит бригадам прогнозировать ресурсы и планировать оборону без дефицита. Также идет работа над централизованным обеспечением армии Starlink и пикапами.
2. Аудит боевых потерь
Приступают к системному анализу каждой потери на поле боя. Цель – выявить повторяющиеся проблемы и принимать управленческие решения для их устранения. Человеческий капитал — наша высокая ценность.
"Мы будем бороться за жизнь каждого воина", - подчеркнул он.
3. Новая модель формирования потребностей
Речь идет о переходе от ручного режима к автоматизированной модели на основе качественных данных с фронта. Потребности будут определяться объективно, подчеркнул Федоров, без «зоопарка» неэффективных решений. Военные должны получать готовые и самые лучшие инструменты, а не дорабатывать их в боевых условиях.
4. Обновленный годовой план закупок
Как сообщил министр обороны, уже пересмотрены целевые показатели обеспечения дронами. Сформирован новый план закупок: больше перехватчиков, FPV, дронов на оптоволокне, крыльев-разведчиков и ударных систем для работы в оперативной глубине.
«Уже законтрактован первый квартал: впервые потребность сформирована на основе данных, чтобы не было субъективного влияния и коррупционных рисков. Скоро результат закупок станет ощутимым на фронте», — говорит Федоров.
5. Масштабирование НРК
В этом году в разы увеличится количество наземных роботизированных комплексов. Приоритет – перевод логистики на НРК для минимизации потерь личного состава.
6. Альтернатива «говорителям»
Разрабатываются решения, которые станут эффективной альтернативой «языкам» с использованием технологий ИИ. Часть решений уже проходит тестирование и в ближайшее время масштабируется.
«Зафиксировал десятки предложений от военных и проблемных точек прямо на местах. Работаем над их системным решением», — заключил глава Минобороны Михаил Федоров.
Ранее Верховная Рада приняла законопроект о социальной защите военных. По словам Федорова, он формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы до, во время и после ее прохождения. Это о справедливости для людей, вставших на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями.