Аудит потерь и новая тактика: Федоров анонсировал изменения в ВСУ

Война / © Associated Press

В Минобороны работают над синхронизацией решений для усиления обороны . Предлагается 6 пунктов.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Михаил Федоров.

Какие изменения предлагают в Минобороны

По словам Федорова, речь идет о:

1. Гарантированный минимум дронов для бригад

Запускают базовое ежемесячное обеспечение FPV, разведывательными, ударными и другими БПЛА — вдобавок к государственным поставкам и закупкам. Это позволит бригадам прогнозировать ресурсы и планировать оборону без дефицита. Также идет работа над централизованным обеспечением армии Starlink и пикапами.

2. Аудит боевых потерь

Приступают к системному анализу каждой потери на поле боя. Цель – выявить повторяющиеся проблемы и принимать управленческие решения для их устранения. Человеческий капитал — наша высокая ценность.

"Мы будем бороться за жизнь каждого воина", - подчеркнул он.

3. Новая модель формирования потребностей

Речь идет о переходе от ручного режима к автоматизированной модели на основе качественных данных с фронта. Потребности будут определяться объективно, подчеркнул Федоров, без «зоопарка» неэффективных решений. Военные должны получать готовые и самые лучшие инструменты, а не дорабатывать их в боевых условиях.

4. Обновленный годовой план закупок

Как сообщил министр обороны, уже пересмотрены целевые показатели обеспечения дронами. Сформирован новый план закупок: больше перехватчиков, FPV, дронов на оптоволокне, крыльев-разведчиков и ударных систем для работы в оперативной глубине.

«Уже законтрактован первый квартал: впервые потребность сформирована на основе данных, чтобы не было субъективного влияния и коррупционных рисков. Скоро результат закупок станет ощутимым на фронте», — говорит Федоров.

5. Масштабирование НРК

В этом году в разы увеличится количество наземных роботизированных комплексов. Приоритет – перевод логистики на НРК для минимизации потерь личного состава.

6. Альтернатива «говорителям»

Разрабатываются решения, которые станут эффективной альтернативой «языкам» с использованием технологий ИИ. Часть решений уже проходит тестирование и в ближайшее время масштабируется.

«Зафиксировал десятки предложений от военных и проблемных точек прямо на местах. Работаем над их системным решением», — заключил глава Минобороны Михаил Федоров.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект о социальной защите военных. По словам Федорова, он формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы до, во время и после ее прохождения. Это о справедливости для людей, вставших на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями.