В Украине хотят отменить праздник 8 Марта: подробности

В Украине могут окончательно отказаться от празднования 8 марта в пользу нового национального праздника. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об установлении Дня украинской женщины, который должен был заменить праздник с советским прошлым.

Об этом идет речь на официальном портале.

На сайте Верховной Рады появилась информация о регистрации проекта постановления №15052. Документ предусматривает установление в Украине нового праздничного дня – Дня украинской женщины. Пока известно, что проект уже передан на рассмотрение руководству парламента.

К слову, Международный женский день традиционно отмечали 8 марта — праздник, прочно закрепившийся в календаре еще при пребывании Украины в составе Советского Союза.

Почему хотят отменить 8 марта

Дискуссии вокруг целесообразности празднования 8 марта продолжаются не первый год. В связи с процессами декоммунизации и отказом общества от советских традиций в Украине уже звучали предложения полностью отменить этот день.

Ранее в парламенте уже была попытка сменить календарь праздников: законопроектом №9009 предлагалось отменить 8 Марта и ввести День украинской женщины 25 февраля, в день рождения выдающейся Леси Украинки. Однако тогда этот закон так и не был принят.

Напомним, 8 марта в Украине официально остается государственным праздником – Международным женским днем. Его статус закреплен в статье 73 Кодекса законов о труде Украины, где дата определена как праздничный и нерабочий день.

В то же время при действии военного положения применяются специальные нормы трудового законодательства. Закон № 2136-IX от 15 марта 2022 г. предусматривает временную приостановку положений относительно праздничных и нерабочих дней, а также их перенос.

Таким образом, несмотря на официальный статус праздника, дополнительный выходной или компенсация в случае совпадения с выходным не предоставляются. В частности, если 8 марта выпадает на субботу или воскресенье, день отдыха не переносится, а дата остается обычным календарным выходным без отдельных льгот, связанных с праздником.