Мировая сеть под ударом: иранские атаки по дата-центрам Amazon повлекли за собой масштабные сбои

Интернет / © Pixabay

Иранские атаки на инфраструктуру Amazon Web Services (AWS) на Ближнем Востоке привели к серьезным сбоям в работе интернета и облачным сервисам в регионе.

По данным американских медиа , несколько дата-центров AWS были повреждены в результате ударов беспилотников, которые, вероятно, связаны с Ираном или поддерживаемыми им силами.

В частности, повреждения получили объекты компании в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. Из-за ударов дронов на некоторых площадках возникли перебои с электроснабжением и сетевым соединением, что повлекло за собой проблемы с доступом к онлайн-сервисам для пользователей и компаний.

В компании Amazon подтвердили, что часть их инфраструктуры была повреждена, и предупредили клиентов о возможных длительных перебоях. Специалисты также советуют временно перенаправить трафик и переносить данные в другие регионы облачной сети.

Эксперты отмечают, что атаки на дата-центры показывают новую уязвимость глобальной интернет-инфраструктуры. Ведь облачные сервисы Amazon обеспечивают работу множества сайтов, государственных систем, бизнес-платформ и онлайн-сервисов по всему миру.

На этом фоне компании и организации, использующие серверы в Персидском заливе, уже начали готовиться к возможным длительным перебоям.

Напомним, что ранее сообщалось, что американо-израильские удары по Ирану нарушают нефтяной экспорт из региона, обеспечивающий 20% мировых поставок нефти.

Кроме того, Иран совершил атаку на крупнейший в мире нефтяной терминал и НПЗ Рас-Танура в Саудовской Аравии.