Наука та IT
316
2 хв

Світова мережа під ударом: іранські атаки по дата-центрах Amazon спричинили масштабні збої

Після ударів іранських дронів по дата-центрах Amazon Web Services на Близькому Сході почалися серйозні перебої у роботі інтернет-сервісів.

Олена Кузьмич
Інтернет

Інтернет / © Pixabay

Іранські атаки на інфраструктуру Amazon Web Services (AWS) на Близькому Сході призвели до серйозних збоїв у роботі інтернету та хмарних сервісів у регіоні.

За даними американських медіа, кілька дата-центрів AWS були пошкоджені внаслідок ударів безпілотників, які, ймовірно, пов’язані з Іраном або підтримуваними ним силами.

Зокрема, пошкоджень зазнали об’єкти компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах і Бахрейні. Через удари дронів на деяких майданчиках виникли перебої з електропостачанням і мережевим з’єднанням, що спричинило проблеми з доступом до онлайн-сервісів для користувачів і компаній.

У компанії Amazon підтвердили, що частина їхньої інфраструктури була пошкоджена, і попередили клієнтів про можливі тривалі перебої. Фахівці також радять тимчасово перенаправляти трафік і переносити дані до інших регіонів хмарної мережі.

Експерти зазначають, що атаки на дата-центри демонструють нову вразливість глобальної інтернет-інфраструктури. Адже хмарні сервіси Amazon забезпечують роботу великої кількості сайтів, державних систем, бізнес-платформ і онлайн-сервісів у всьому світі.

На цьому тлі компанії та організації, які використовують сервери в регіоні Перської затоки, вже почали готуватися до можливих довготривалих перебоїв.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що американсько-ізраїльські удари по Ірану порушують нафтовий експорт з регіону, який забезпечує 20% світових постачань нафти.

Окрім того, Іран здійснив атаку на найбільший у світі нафтовий термінал та НПЗ Рас-Танура в Саудівській Аравії.

316
