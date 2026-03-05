Сенат США не підтримав обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану

Сенат США / © Unsplash

Реклама

Сенат Сполучених Штатів не підтримав резолюцію, спрямовану на обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа у конфлікті з Іраном.

Про це пише Укрінформ.

Документ передбачав, що США повинні припинити участь у бойових діях проти Ірану, якщо такі дії не отримають прямого дозволу Конгресу. Резолюцію ініціював сенатор-демократ Тім Кейн, а також підтримав республіканець Ренд Пол.

Реклама

Під час голосування документ не набрав необхідної кількості голосів: 47 сенаторів підтримали його, а 53 виступили проти. Більшість республіканців проголосували проти ініціативи, фактично підтримавши можливість президента продовжувати військову кампанію проти Ірану.

Прихильники резолюції заявляли, що Конгрес має конституційне право вирішувати питання війни та миру. Вони побоюються, що подальші бойові дії можуть втягнути США у масштабний конфлікт на Близькому Сході.

Натомість противники документа наголошували, що обмеження повноважень президента у розпал конфлікту може послабити позиції США та їхніх союзників.

Голосування відбулося на тлі ескалації війни на Близькому Сході, де Сполучені Штати та Ізраїль ведуть військові операції проти Ірану.

Реклама

Союзники Трампа закликають його якнайшвидше окреслити конкретну мету операції та терміни її завершення, щоб уникнути затяжної війни, яка може ще більше знизити підтримку виборців.

Аналітики зазначають, що ключовим фактором для американців залишатиметься економіка. Якщо впродовж найближчих місяців зростатимуть ціни на пальне та продукти, а конфлікт не матиме зрозумілого результату, війна з Іраном може стати серйозним політичним тягарем для адміністрації напередодні виборів.