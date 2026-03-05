США та Ізраїль тиснуть на Іран: у НАТО пояснили, як це вплине на війну РФ проти України

Прапори Україна, США, НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Іран відіграє важливу роль у підтримці Росії у війні проти України, зокрема через постачання безпілотників та іншого озброєння.

Про це Рютте заявив в інтерв'ю Newsmax

Водночас поточний військово-політичний тиск на Тегеран з боку США та Ізраїлю може суттєво послабити його можливості допомагати Москві.

За словами Рютте, Іран був одним із ключових факторів, що сприяли російській агресії, адже саме іранські дрони використовувалися для ударів по українських містах та інфраструктурі.

Він зазначив, що нинішній тиск на Іран може зменшити його здатність «експортувати хаос», зокрема й до Росії, що зрештою вплине і на ситуацію у війні проти України.

Генсек НАТО також підкреслив, що досвід української армії у сфері застосування безпілотників і боротьби з ними зараз активно вивчають партнери Альянсу. За його словами, технології та практики, які Україна напрацювала під час війни, стають корисними для союзників на Близькому Сході.

