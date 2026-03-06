США екстрено евакуюють посольство в Кувейті: дипломатам наказали знищити секретні дані

Прапор США / © Associated Press

США наказали евакуювати своє посольство зі столиці Кувейту в ніч проти 6 березня на тлі загострення безпекової ситуації.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела серед американських чиновників.

За інформацією видання, наказ передбачав не лише евакуацію дипломатичного персоналу, а й знищення конфіденційних документів. Працівникам також доручили очистити сервери, на яких зберігалася секретна інформація.

За словами двох американських чиновників, будівля посольства неодноразово ставала мішенню атак.

Раніше Державний департамент США вже оголосив про призупинення роботи дипломатичної установи.

У відомстві наголосили, що наразі повідомлень про поранених серед американських співробітників немає, однак безпека громадян США за кордоном залишається пріоритетом.

"Хоча про поранення співробітників США не повідомлялося, безпека американців за кордоном залишається найвищим пріоритетом", — йдеться у заяві Держдепартаменту.

Наразі офіційні причини евакуації повністю не розкриваються.

Нагадаємо, що раніше почалася евакуація з Близького Сходу

Для евакуації громадян із Близького Сходу вилетів військовий літак.