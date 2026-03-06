Росія націлилась на велике українське місто: чого очікувати від армії РФ навесні та влітку 2026

Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив ризики наступу росіян на Одесу. / © ТСН

Реклама

Війна в Україні ведеться росіянами зокрема і для того, щоб захопити вкрай важливе для них місто — Одесу. Про такі наміри окупантів нещодавно розповів журналістам заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

За його оцінками, у цих намірів немає шансів на здійснення, принаймні у найближчі півроку.

Які сценарії захоплення Одеси скоріш за все розглядає РФ, та чому Одеса настільки важлива для противника — про все це у коментарі для ТСН.ua поділився своїм баченням ситуації військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, який до того ж знає специфіку Одещини.

Реклама

Війна в Україні: плани РФ на Одесу можуть бути величезними

«У Росії як були, так і залишаються плани щодо захоплення Одеси. РФ від цього ніколи не відмовлялася. Реальна причина зацікавленості Росії в Одесі — повний контроль над Чорним морем. Тільки повний контроль, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Така задача ставилася у 2022 році, але на той момент російська десантна операція провалилася. Повторити її вони вже не зможуть, тому як у Росії немає флоту. Ми поступово добиваємо їхню флотилію, що заховалася у Новоросійську. Росія не може провести морську десантну операцію з використанням великих десантних кораблів такого масштабу, щоб захопити Одесу та область. Просто немає такої можливості», — каже Коваленко.

За його словами, звісно, не виключено, що РФ розглядає можливість авіаційного десантування.

«Але це також сценарій, який неможливо реалізувати. Засоби ППО просто не дадуть провести російським військам десантування. І третій сценарій: сухопутна операція. Її російські війська можуть здійснити із двох напрямків: або з території Придністров’я, що малоймовірно, або з території лівобережної Херсонщини. Група російських військ „Дніпро“, яка зараз розміщена по лівому берегу Дніпра — цієї групи недостатньо для проведення такої операції. Її станом на сьогодні недостатньо навіть для форсування Дніпра і закріплення на правому березі Херсонщини», — вважає аналітик.

Війна в Україні: РФ ймовірно розглядає окремий наступ на Одещину

При цьому Коваленко зауважує, що для просування до Одещини противнику необхідно буде подолати територію Миколаївської області, після якої спостерігаються достатньо непрості рельєфні особливості місцевості.

Реклама

«Там багато лиманів, які просто так не перейдеш. Тому висновок такий: російського угруповання, яке зараз там (на окупованій частині Херсонщині — Ред) розміщується — його критично недостатньо для захоплення Одеси. Але це не означає, що окупанти відмовляються від такої операції, не означає, що вони не спробують наростити це угруповання», — каже експерт.

Та продовжує: «Саме тому для нас важливо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Павло Паліса саме про це і каже: ризики були, є та будуть існувати до тих пір, поки буде продовжуватись війна. Нам потрібно бути готовими до того, що у росіян може знайтись необхідний ресурс. Нам потрібні готові лінії оборони. Росіяни можуть провести тільки сухопутну операцію, всі інші спроби — нереалістичні».

Масовані атаки по Одесі та області: прогноз

Резюмуючи, Коваленко не виключає, що час від часу обстріли Одеси та регіону будуть посилюватися.

«Я б сказав так, що у обстрілів є та буде сезонність. Ми бачили, як це відбувалося у другій половині грудня-2025 та на початку січня-2026. Потім інтенсивність зменшилась. Думаю, будуть хвилеподібні обстріли. Приводами можуть бути і спека, політичні дії, соціальні події. Тригером може бути, наприклад, 2 травня. Одеса залишається для Росії тригерним містом», — зазначив Коваленко.